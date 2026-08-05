ไทยเทาก็เยอะ!ตม.หนองคายรวบสาวเปิดบัญชีม้าให้เครือข่ายพนันออนไลน์

หนองคาย-ตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย รวบ นางสาวมัณฑนา อายุ 33 ปี สาวอุดรธานี เปิดบัญชีม้าให้เครือข่ายพนันออนไลน์ แถมเคยเป็นแอดมินเว็บพนันก่อนถูกทางการลาวกวาดล้างอย่างหนัก
วันนี้ (5 ส.ค.69) เวลาประมาณ 10.00 น. พ.ต.ท.ธียาฌพัทย์ รังษิพราหมณกุล รองผกก.ตม.หนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย ได้จับกุมตัว นางสาวมัณฑนา อายุ 33 ปี ชาว จ.อุดรธานี เป็นบุคคลตามหมายจับศาลอาญา ฐานความผิด ร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณา หรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อม ให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ได้รับอนุญาตฯ โดยมี บก.สอท.1 เป็นเจ้าของคดี
จากการสอบสวนทราบว่า เมื่อประมาณปลายปี 2568 ได้เห็นโฆษณารับซื้อบัญชีธนาคารแบบบัญชีบริษัท ทางเฟซบุ๊กในราคา 8,000 บาท จึงได้ติดต่อไปเพื่อเสนอข่าว จากนั้นมีนายหน้าติดต่อมาหาแจ้งให้ไปเปิดบัญชีธนาคารในรูปแบบบริษัทและขอสำเนาเอกสารประจำตัวของตนไป ต่อมาหลังจากนั้นนายหน้าชาวไทยไม่ทราบชื่อนัดมาที่ธนาคารแห่งหนึ่ง ในห้างสรรพสินค้า โดยนำเอกสารการเปิดบัญชีธนาคารในรูปแบบบริษัทไปดำเนินการเปิดบัญชีจนแล้วเสร็จ มีการโหลดแอพ ธนาคารใส่โทรศัพท์มือถือที่เปิดใช้เบอร์ใหม่
เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการต่าง ๆ นายหน้าได้จ่ายเงิน 8,000 บาทให้แล้วเอาโทรศัพท์ไป ต่อมาได้รับการติดต่อจากตำรวจ สภ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ ว่าบัญชีธนาคารของตนมีเงินจากการฉ้อโกงออนไลน์ จึงไปพบพนักงานสอบสวนและยื่นขอประกันตัวต่อศาลจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งคดีอยู่ระหว่างการพิจารณา ส่วนคดีของ บช.สอท.ในครั้งนี้น่าจะมาจากการที่กลุ่มรับซื้อบัญชีธนาคารของตนนำไปใช้ในการรับโอนเงินจากการทำเว็บพนัน
นางสาวมัณฑนา ยังรับสารภาพอีกว่าเคยเป็นแอดมินเว็บพนันที่อยู่ในประเทศลาว แต่เมื่อทางการลาวกวาดล้างเมื่อเดือนที่ผ่านมา จึงต้องหยุดทำก่อน จนมาถูกตรวจคนเข้าเมืองหนองคายจับกุมในครั้งนี้ ซึ่งจะได้ส่งตัวให้เจ้าหน้าที่ บก.สอท.1 ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.