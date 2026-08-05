ผู้เชี่ยวชาญICOMOSลงพื้นที่เชียงใหม่วันที่2เก็บข้อมูลเชิงลึกอีก3วัดเก่าแก ตรวจประเมินขึ้นทะเบียนมรดกโลก

เชียงใหม่-ผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ (ICOMOS)ลงพื้นที่ตรวจประเมินแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมในพื้นที่เชียงใหม่ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 เก็บข้อมูลเชิงลึกอีก 3 วัดสำคัญ เพื่อนำไปพิจารณาความพร้อมของการเสนอชื่อ"นครหลวงของล้านนา" ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ขณะที่ประธานคณะทำงานเร่งรัดการขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลกเผยภาพรวมไม่มีประเด็นน่ากังวล
รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า วันนี้(5 ส.ค.69) นายชาริฟ ชัมส์ อิมมอน (Mr. Sharif Shams Imon) ผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ (ICOMOS) พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจประเมินแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมสำคัญ 3 แห่ง จากทั้งหมด 8 แห่ง ที่เสนอขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยช่วงเช้าได้ลงพื้นที่ วัดสวนดอก พระอารามหลวง เพื่อสำรวจสถาปัตยกรรม สภาพโบราณสถาน และแผนการอนุรักษ์ ซึ่งวัดแห่งนี้โดดเด่นด้วยพระบรมธาตุเจดีย์ทรงลังกา พระวิหารหลวงที่ใหญ่ที่สุดในล้านนา และเป็นหลักฐานสะท้อนอิทธิพลศิลปะล้านนา สุโขทัย พุกาม และลังกา
จากนั้นช่วงบ่ายลงพื้นที่ วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) ตรวจประเมินสถาปัตยกรรมโบราณ ภาพจิตรกรรมฝาผนัง และการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม โดยมีจุดเด่นคือเจดีย์ทรงระฆังแบบล้านนาที่คงอิทธิพลศิลปะพุกามไว้อย่างสมบูรณ์ พร้อมอุโมงค์ใต้ฐานเจดีย์อันเป็นเอกลักษณ์เพียงแห่งเดียวของวัฒนธรรมล้านนา ก่อนจะเดินทางต่อไปยังยังวัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นอีกขั้นตอนสำคัญของการประเมินตามหลักเกณฑ์ขององค์การยูเนสโก ซึ่งหากเชียงใหม่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จะช่วยยกระดับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดในระยะยาว
ทั้งนี้นายบวรเวท รุ่งรุจี ประธานคณะทำงานเร่งรัดการขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลก เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ตรวจประเมินแหล่งมรดกโลกที่เสนอขึ้นทะเบียนของผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ ในเบื้องต้นไม่มีประเด็นใดๆ ที่น่ากังวล อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตในส่วนของพื้นที่กันชน ซึ่งเป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีประชาชนอาศัยและการจราจรหนาแน่น จึงต้องมีการให้ข้อมูลและสร้างความเข้าใจว่าเชียงใหม่เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต พร้อมยืนยันว่าจะใช้มาตรการที่เกี่ยวข้องดูแลและคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมควบคู่กับการดำรงชีวิตของประชาชน