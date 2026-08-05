เหยื่อเตาหลอมแร่พลวงระเบิดห้วยกระเจาเสียชีวิตแล้ว 2 ราย

กาญจนบุรี – ความคืบหน้าเหตุเตาหลอมแร่พลวงภายในโรงงานถลุงแร่ จ.กาญจนบุรี เกิดความร้อนสะสมจนระเบิด ส่งผลให้คนงานได้รับบาดเจ็บสาหัส 7 ราย ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว 2 ราย เป็นแรงงานชาวเมียนมา ส่วนที่เหลือแพทย์ยังเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิด
จากกรณีเกิดเหตุความร้อนสะสมภายในเตาหลอมแร่พลวงระเบิด ภายในโรงงานถลุงแร่พลวงของบริษัท กรีน เทค แอนติโมนี จำกัด หมู่ 14 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อเวลาประมาณ 01.50 น. วันที่ 4 สิงหาคม 2569 ส่งผลให้คนงานได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสหลายราย
หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่นำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งรักษาที่โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ก่อนส่งต่อไปยังโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา รวมทั้งหมด 7 ราย เบื้องต้นเป็นแรงงานชาวเมียนมา 6 ราย และชาวจีน 1 ราย
ล่าสุดวันที่ 5 สิงหาคม 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ห้วยกระเจา เดินทางไปที่โรงพยาบาลเพื่อสอบปากคำผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง 7 ราย เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการดำเนินการตามขั้นตอน แต่แพทย์ยังไม่อนุญาต เนื่องจากผู้บาดเจ็บทั้งหมดมีอาการสาหัสและยังไม่พร้อมให้ข้อมูล
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งว่า หนึ่งในผู้ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตแล้ว 2 ราย เป็นแรงงานชาวเมียนมา หลังทนพิษบาดแผลไม่ไหว อาการสาหัสต้องพักรักษาตัวอยู่ภายในห้องไอซียู โดยเบื้องต้นทราบว่าเป็นคนไทย
ส่วนผู้บาดเจ็บอีก 5 ราย ยังคงอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากได้รับผลกระทบจากแรงระเบิด มีบาดแผลบริเวณใบหน้า ลำคอ และดวงตา
สำหรับสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าว เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมถึงรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อหาสาเหตุของการระเบิดและตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยภายในโรงงานต่อไป