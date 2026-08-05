“รมช.คมนาคมลุยกาญจน์ ปั้นฮับเศรษฐกิจ 126 ไร่ ดัน ‘วังเย็น’ ศูนย์ขนส่งรางเชื่อมอาเซียน”

กาญจนบุรี – รมช.คมนาคมลุยกาญจนบุรี ตรวจย่านสถานีรถไฟ-สะพานข้ามแม่น้ำแคว ดันฮับเศรษฐกิจ 126 ไร่ พร้อมปั้น “วังเย็น” ศูนย์โลจิสติกส์เชื่อมอาเซียน ผลักดันการใช้ประโยชน์ที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย
วันนี้ ( 5 ส.ค.)นายสรรเพชญ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมย่านสถานีรถไฟกาญจนบุรี โดยเริ่มสำรวจพื้นที่ตั้งแต่บริเวณสถานีกาญจนบุรี ต่อเนื่องไปยังแปลงพื้นที่ A, B และ C พร้อมรับฟังแผนพัฒนาพื้นที่ใจกลางเมืองกว่า 126 ไร่ ให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งใหม่ของจังหวัด
สำหรับย่านสถานีกาญจนบุรี ตั้งอยู่ในตำบลบ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี อยู่ท่ามกลางศูนย์ราชการและย่านพาณิชยกรรม โดยมีแผนพัฒนาตามผังแม่บทให้เป็นโครงการแบบมิกซ์ยูส (Mixed-use) ประกอบด้วย ตลาดค้าปลีกและค้าส่ง โครงการที่อยู่อาศัยระยะยาว โรงแรมระดับ 3-4 ดาว อพาร์ตเมนต์ มินิมอลล์ ร้านจำหน่ายของที่ระลึก ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว รวมถึงการปรับปรุงพื้นที่บ่อน้ำแก้มลิงให้เป็นสวนสาธารณะ ซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาของบริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด (อทส.) ในปี 2570
จากนั้น เวลา 15.25 น. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะ เดินทางไปยังป้ายหยุดรถสะพานข้ามแม่น้ำแคว เพื่อติดตามแนวทางการพัฒนาพื้นที่ด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และการปรับปรุงภูมิทัศน์ รองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนแลนด์มาร์กสำคัญของจังหวัดกาญจนบุรี
พื้นที่บริเวณป้ายหยุดรถสะพานข้ามแม่น้ำแคว ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำแควใหญ่ ในตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี มีพื้นที่กว่า 20 ไร่ และมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นพื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว วัฒนธรรม และกิจกรรมเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัด
ต่อมา เวลา 16.40 น. คณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมย่านสถานีรถไฟวังเย็น ตำบลวังเย็น อำเภอเมืองกาญจนบุรี ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อโครงข่ายรถไฟและศูนย์รวบรวมกระจายสินค้าสำคัญของภาคกลาง โดยมีแผนพัฒนาให้เป็นสถานีขนถ่ายสินค้าทางรางระหว่างประเทศ รองรับการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์แบบหลายรูปแบบ (Multimodal Transport) เชื่อมโยงเส้นทาง เมียนมา–ไทย–มาเลเซีย
ทั้งนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และบริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด (อทส.) มีนโยบายเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ โดยร่วมกับบริษัท เซี่ยงไฮ้ ไทย รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด เช่าพื้นที่รวมกว่า 15 ไร่ เพื่อพัฒนาเป็นลานกองเก็บและขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ (Container Yard : CY) สำหรับสินค้าเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางราง สนับสนุนการค้าชายแดน และผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของอาเซียนในอนาคต