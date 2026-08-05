ชาวบ้านอ่างทองผวา! บ้านร้าวหลังตอกเสาเข็มสร้างเขื่อนริมแม่น้ำ นอนไม่หลับหวั่นถล่ม วอนรัฐเร่งตรวจสอบ

อ่างทอง – ชาวบ้านริมแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่ ต.โพสะ อ.เมืองอ่างทอง ร้องขอความช่วยเหลือ หลังการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งทรุดทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือน จนพบรอยร้าวที่เสาปูนห้องน้ำและดินบริเวณรั้วบ้านแตกแยกเป็นแนวยาว เจ้าของบ้านเผยเครียดหนัก นอนไม่หลับ หวั่นบ้านพังถล่ม วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าตรวจสอบและกำหนดมาตรการป้องกันความเสียหาย
วันนี้ ( 5 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บ้านเลขที่ 71 หมู่ 6 ตำบลโพสะ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง พบรอยแตกร้าวบริเวณเสาปูนห้องน้ำ และดินใกล้แนวรั้วบ้านเกิดการแยกตัวเป็นแนวยาว หลังมีการตอกเสาเข็มโครงการก่อสร้างเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่ใกล้เคียง
นายชัยพร บุญรอดรักษ์ อายุ 51 ปี เจ้าของบ้าน เปิดเผยว่า นับตั้งแต่เริ่มมีการตอกเสาเข็ม บ้านเกิดแรงสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่อง จนพบรอยร้าวหลายจุด ทำให้รู้สึกกังวลและเครียดอย่างมาก เพราะเกรงว่าหากยังดำเนินการตอกเสาเข็มต่อไป บ้านอาจได้รับความเสียหายหนักหรือพังถล่ม
เจ้าของบ้านระบุว่า ได้แจ้งผู้รับเหมาให้หยุดตอกเสาเข็มบริเวณที่อยู่ใกล้บ้านชั่วคราว เนื่องจากเกรงผลกระทบต่อโครงสร้างอาคาร ขณะที่เครื่องจักรในจุดอื่นยังคงดำเนินงานตามปกติ
นายชัยพร ยังเรียกร้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาตรวจสอบสภาพบ้านอย่างละเอียด พร้อมจัดทำข้อตกลงหรือสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรกับชาวบ้าน เพื่อกำหนดแนวทางการเยียวยาหากเกิดความเสียหาย รวมถึงกำหนดมาตรการป้องกันผลกระทบจากการก่อสร้างให้ชัดเจน
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่เทศบาลและผู้รับเหมาได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้ว แต่ยังไม่มีแนวทางหรือมาตรการที่ชัดเจนในการป้องกันและรับผิดชอบความเสียหาย ทำให้ชาวบ้านยังคงวิตกกังวล และฝากผ่านสื่อมวลชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาแก้ไขปัญหาโดยเร็ว เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่.