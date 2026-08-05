ลาวพบเสื้อผ้าโจรปล้นห้างทองฯเชียงของแล้ว ทิ้งจยย.-นั่งเรือหนีข้ามโขงชัด

แขวงบ่อแก้ว/เชียงราย – คืบหน้าปฏิบัติการล่าคู่ทรชนควงปืนยิง-ขู่ บุกปล้นร้านทองเยาวราชกลางห้างดังชายแดนเชียงของ..กวาดสร้อย-แหวน หนักรวม 184 บาท ค่ากว่า 13 ล้าน ควบ จยย.จอดทิ้งริมน้ำโขง-นั่งเรือหนีเข้าลาว ล่าสุด จนท.พบเสื้อผ้าคนร้ายถูกทอดทิ้งฝั่งแขวงบ่อแก้ว แล้วเผ่นต่อ
ความคืบหน้า เหตุคนร้ายเป็นชายจำนวน 2 คน ควงปืนพกสั้นขนาด 9 มม.บุกปล้นร้านทองเยาวราชกรุงเทพ ภายในห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขาเชียงของ ตั้งอยู่ หมู่ 10 ต.เวียง อ.เชียงของ ชายแดนไทย-สปป.ลาว เมื่อเย็นวันที่ 4 ส.ค.ที่ผ่านมา ทองคำรูปพรรณใส่กระเป๋าจำนวน 2 ใบ เป็นสร้อยคำทองคำน้ำหนักรวม 64 บาท สร้อยข้อมือน้ำหนักรวม 120 บาท รวมทั้งหมด 184 บาท คิดเป็นมูลค่ากว่า 13 ล้านบาท ก่อนขับขี่รถจักรยานยนต์ไปจอดทิ้งริมแม่น้ำโขงแล้วหายตัวไปนั้น
วันนี้(5 ส.ค.) เจ้าหน้าที่ชุดติดตามจับกุม ระบุว่าคนร้ายทั้งคู่ได้ใช้เรือข้ามแม่น้ำโขง ไปฝั่งแขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว เรียบร้อยแล้ว ซึ่ง พล.ต.ต.มานพ เสนากุล ผบก.ภ.จว.เชียงราย พ.ต.อ.รัฐวิชญ์ วศินพงศ์ธนัช ผกก.สภ.เชียงของ ได้ประสานหน่วยงานความมั่นคงให้แจ้งทางเจ้าหน้าที่ สปป.ลาว ให้ช่วยติดตามหาตัวบุคคลทั้ง 2 โดยเร่งด่วน
และล่าสุดมีรายงานว่าทางเจ้าหน้าที่ป้องกันความสงบ (ปกส.) หรือตำรวจของแขวงบ่อแก้ว ได้รับเรื่องและออกติดตามหาตัวทั้ง 2 คน กระทั่งพบเสื้อผ้าจำนวนหนึ่งคาดว่าเป็นของคนร้ายที่หลบหนี ถูกถอดทิ้งไว้ก่อนเปลี่ยนสวมใส่ชุดใหม่หลบหนีต่อไป โดยคาดว่าได้พากันออกจากเขตเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว หัวเมืองชายแดนริมฝั่งน้ำโขงตรงข้าม อ.เชียงของ แล้ว ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ ปกส.ของแขวงบ่อแก้ว ได้ตั้งจุดตรวจจุดสกัดตามเส้นทางต่างๆ เพื่อสกัดกั้นอย่างเต็มที่
สำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างอุกอาจภายในห้างสรรพสินค้าห่างจากแม่น้ำโขงประมาณ 3.4 กิโลเมตร ก่อนเกิดเหตุคนร้ายได้เช่ารถจักรยานยนต์ขับขี่เข้าจอดที่ลานจอดรถซึ่งกล้องวงจรปิดเก็บภาพเอาไว้ได้ เมื่อทั้งคู่เดินถือปืนเข้าไปปล้นร้านทอง 1 ในสองคนร้าย ไม่ได้สวมใส่หน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้า ทำให้เจ้าหน้าที่ได้นำรูปพรรณสันฐานไปเปรียบเทียบกับข้อมูลบุคคลของด่านตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) เชียงแสน ซึ่งดูแลพื้นที่ อ.เชียงของ ด้วย จนรู้ตัวตนหนึ่งในบุคคลที่อาจจะเป็นคนร้าย และได้ตั้งค่าหัวผู้ที่แจ้งเบาะแสคนร้ายเป็นเงินจำนวน 100,000 บาท