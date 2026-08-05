(คลิป) แม่ของ “ไดอานา-โรมัน” พี่น้องรัสเซีย โพสต์คลิปสุดสะเทือนใจ เผยภาพลูกทั้งสองครั้งยังมีชีวิต ก่อนพิธีไว้อาลัย 6 ส.ค. ณ จุดพบศพ

ศูนย์ข่าวศรีราชา - แม่ของ ไดอานา (Diana) และ โรมัน (Roman) สองพี่น้องชาวรัสเซีย ซึ่งตกเป็นเหยื่อคดีสะเทือนขวัญ ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอผ่านแพลตฟอร์ม Threads เป็นภาพบันทึกช่วงเวลาที่ลูกทั้งสองยังมีชีวิต มีสีหน้ายิ้มแย้มสดใส เพื่อประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดพิธีไว้อาลัย และเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมวางดอกไม้แสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย
นอกจากนี้ ยังเชิญชวนร่วมไว้อาลัยให้กับครอบครัวชาวไทย 3 ราย ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกัน โดยพิธีจะจัดขึ้นในวันที่ 6 สิงหาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณจุดที่พบศพ หลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ดำเนินการเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยแล้ว
การเผยแพร่คลิปดังกล่าวสร้างความสะเทือนใจแก่ผู้ติดตามจำนวนมาก โดยมีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมแสดงความเสียใจ พร้อมส่งกำลังใจถึงครอบครัวผู้สูญเสีย และเตรียมเดินทางไปร่วมพิธีไว้อาลัยเพื่อร่วมส่งดวงวิญญาณผู้เสียชีวิตเป็นครั้งสุดท้าย.