ประจวบฯ เปิดเวทีจับคู่ธุรกิจดันสินค้าไทยสู่ตลาดโลก คาดเงินสะพัดกว่า 5 ล้านบาท

ประจวบคีรีขันธ์ - ประจวบคีรีขันธ์เปิดกิจกรรม “Prachuap Khiri Khan to Global Trade Business Matching 2026” เชื่อมผู้ประกอบการท้องถิ่นกับผู้ซื้อจาก 5 ประเทศ หวังยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ เพิ่มโอกาสส่งออก และสร้างมูลค่าการค้ากว่า 5 ล้านบาท
วันนี้( 5 ส.ค.) นางอภิญญา เอี่ยมอำภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจ “Prachuap Khiri Khan to Global Trade Business Matching 2026” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและขยายช่องทางการค้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สู่การค้าระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2569 ที่ห้องสิงขร โรงแรมประจวบแกรนด์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
ภายในงานมี นางสาวศิริวรรณ คณะศร พาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักลงทุน คณะผู้แทนทางการค้า ผู้ประกอบการ และสื่อมวลชน เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
นางอภิญญา กล่าวว่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีศักยภาพด้านสินค้าเกษตร อาหารทะเล และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพและอัตลักษณ์โดดเด่น ไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตรแปรรูป อาหารทะเลแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์สปา และสินค้า OTOP แต่ผู้ประกอบการจำนวนมากยังขาดโอกาสเข้าถึงตลาดต่างประเทศและผู้ซื้อรายใหญ่โดยตรง
การจัดกิจกรรมครั้งนี้จึงมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีองค์ความรู้ด้านการลงทุน การค้า และการส่งออกยุคใหม่ ผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม อาทิ Digital Marketing และ Cross-border E-commerce เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างเครือข่ายทางธุรกิจ ยกระดับมาตรฐานสินค้า และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ
ภายในงานมีผู้ประกอบการกว่า 30 ราย นำสินค้าศักยภาพของจังหวัดมาจัดแสดงและเจรจาธุรกิจกับผู้ซื้อรายใหญ่จากจีน เวียดนาม มาเลเซีย สปป.ลาว และกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง รวมกว่า 30 บริษัท
จังหวัดคาดว่าจะสามารถจับคู่ธุรกิจได้ไม่น้อยกว่า 30 คู่ สร้างมูลค่าการซื้อขายรวมไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการผลักดันผู้ประกอบการท้องถิ่นสู่ตลาดการค้าระหว่างประเทศ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้เติบโตอย่างยั่งยืน