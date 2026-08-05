สลด!คาดเสือโคร่งห้วยขาแข้ง ตะปบ จนท.พิทักษ์ป่าดับสยองคาจุดบริการกางเต็นท์พักแรม

อุทัยธานี – เกิดเหตุสุดสลด..คาดโดนเสือโคร่งห้วยขาแข้งตะปบคอ-หัว จนหนุ่ม จนท.พิทักษ์ป่า ดับสยองคาจุดบริการกางเต็นท์พักแรมในพื้นที่อนุรักษ์ ขณะปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักท่องเที่ยว ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 เผยเตรียมเยียวยาครอบครัวตามระเบียบ พร้อมรอผลนิติเวชชี้สาเหตุอย่างละเอียด
วันนี้(5 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี หลังได้รับรายงานเหตุเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าถูกสัตว์ป่าทำร้ายเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักท่องเที่ยวที่มากางเต็นท์พักแรมภายในพื้นที่อนุรักษ์
เบื้องต้นนายประสูตร พูลสุขเสริม เจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยอุทัยธานี จุดอำเภอลานสัก เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุเมื่อเวลาประมาณ 06.00 น. พบร่างนายศักรินทร์ วิชาจารย์ พนักงานราชการ สังกัดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เสียชีวิตบริเวณด้านหลังศาลาอเนกประสงค์ โดยร่างถูกลากเข้าไปใกล้ลำธารห้วยขาแข้งประมาณ 1 กิโลเมตร ก่อนถึงอนุสรณ์สถานสืบ นาคะเสถียร
จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบร่องรอยบาดแผลรุนแรงบริเวณศีรษะและลำคอ รวมถึงบริเวณหัวเข่าและขา มีลักษณะถูกสัตว์กัดกิน เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ลานสัก ได้ส่งศพไปชันสูตรที่แผนกนิติเวช โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตและตรวจสอบร่องรอยบาดแผลอย่างละเอียด
ผู้สื่อข่าวตรวจสอบจุดเกิดเหตุพบเปลสนามสีเขียว ชุดเครื่องแบบ และเครื่องนอนของผู้เสียชีวิตยังอยู่บริเวณด้านหลังศาลาอเนกประสงค์ ซึ่งเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่ใช้พักระหว่างปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักท่องเที่ยว โดยบริเวณดังกล่าวเป็นเส้นทางธรรมชาติที่สัตว์ป่าหลายชนิดใช้สัญจร และเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมากางเต็นท์พักแรม
ด้านนางชยาภร อามระดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 จังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า ผู้เสียชีวิตเป็นพนักงานราชการ มีหน้าที่ดูแลนักท่องเที่ยว ให้ข้อมูลด้านธรรมชาติ และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับผืนป่าห้วยขาแข้งแก่เยาวชนและประชาชนที่เข้ามาศึกษาธรรมชาติ
ซึ่งเบื้องต้นยังต้องรอผลการชันสูตรอย่างเป็นทางการ แต่จากสภาพพื้นที่และลักษณะบาดแผล เชื่อว่าเป็นการถูกเสือทำร้าย เนื่องจากลักษณะการลากร่างและบาดแผลสอดคล้องกับพฤติกรรมของเสือ ซึ่งเป็นผู้ล่าตามธรรมชาติ รวมทั้งจุดเกิดเหตุเป็นแหล่งน้ำและแหล่งอาหารของสัตว์ป่า จึงมีสัตว์ออกมาใช้พื้นที่เป็นประจำด้วย
สำหรับการช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต หน่วยงานจะดำเนินการเยียวยาตามระเบียบของทางราชการ รวมถึงสิทธิประโยชน์จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตลอดจนกองทุนจากองค์กรอนุรักษ์ต่าง ๆ ที่ร่วมสนับสนุนการอนุรักษ์ผืนป่าตะวันตก ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบภาพจากกล้องดักถ่ายสัตว์ป่าในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อระบุว่าเสือตัวที่ก่อเหตุเป็นตัวใด เนื่องจากบริเวณจุดเกิดเหตุไม่มีกล้องติดตั้งไว้โดยตรง หลังเสร็จสิ้นการชันสูตร จะนำร่างผู้เสียชีวิตกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาท่ามกลางความอาลัยของครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และผู้ร่วมงานด้านการอนุรักษ์