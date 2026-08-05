ยังไม่ชี้ตัว “ตำรวจลูกพี่ไอ้ป๋อง” หญิงผู้กล่าวอ้างยังไม่เข้าสอบ แจงภาพหายจากบอร์ด สภ.ห้วยใหญ่ เหตุย้ายราชการ

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ยังไม่มีการนำตัวหญิงสาวที่อ้างว่าเคยถูก "ไอ้ป๋อง" พาไปพบลูกพี่ซึ่งเป็นตำรวจ เข้าชี้ตัวบุคคล ส่วนภาพ ตร.บนบอร์ดแสดงรายชื่อที่หายไปเพราะย้ายไปปฏิบัติราชการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันนี้ ( 5 ส.ค.)ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าเหตุฆาตรกรรมสะเทือนขวัญ 5ศพฝังดินในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ว่าล่าสุด พ.ต.ท.นิติภูมิ บุตรวงศ์ รองผู้กำกับการ (สอบสวน) สภ.ห้วยใหญ่ ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินการสอบสวนในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อขยายผลและดำเนินคดีกับ "ไอ้ป๋อง" ตามกระบวนการของกฎหมายให้ได้มากที่สุด
ส่วนกรณีที่ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ได้ออกมาเปิดเผยว่า ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้ตรวจสอบข้อกล่าวอ้างเรื่อง “ลูกพี่ของไอ้ป๋อง” เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ และได้มอบหมายให้ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียด พร้อมเสนอแนวทางให้นำผู้เสียหายหรือผู้กล่าวอ้างมาชี้ตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทั้งที่ยังรับราชการและเกษียณอายุราชการแล้ว เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง
หลังมีหญิงสาวรายหนึ่งกล่าวอ้างว่าเคยถูก "ไอ้ป๋อง" พาไปพบ “ตำรวจลูกพี่” ที่คอยให้การสนับสนุนและยังเป็นผู้ที่นำยาเสพติดให้ไปกระจายในพื้นที่ ซึ่งตำรวจเตรียมนำตัวมาชี้ยืนยันตัวบุคคลที่ สภ.ห้วยใหญ่ จนทำใหตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวหลายสำนัก ต่างพากันเดินทางมาติดตามสถานการณ์ที่ สภ.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ขณะนี้ก็ยังไม่ปรากฏว่ามีการนำหญิงสาวรายดังกล่าวเข้ามาดำเนินการชี้ตัวแต่อย่างใด
ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ และยังไม่มีพยานหลักฐานที่ยืนยันได้ว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจรายใดเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดตามข้อกล่าวอ้าง จึงต้องรอผลการสอบสวนและการตรวจสอบจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติและตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีอย่างเป็นทางการ
เช่นเดียวกับกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับบอร์ดแสดงรายชื่อและภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจภายใน สภ.ห้วยใหญ่ ที่มีภาพบางส่วนซีดจางและมีบางตำแหน่งหายไปนั้น
จากการตรวจสอบของผู้สื่อข่าวพบว่าเป็นบอร์ดแสดงรายชื่อข้าราชการตำรวจที่ติดตั้งมานาน ภาพบางส่วนซีดตามกาลเวลา ขณะที่ภาพที่หายไปเป็นของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนที่ได้ย้ายไปปฏิบัติราชการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคดี