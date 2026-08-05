ลิงลพบุรียังขายได้! ต่างชาติแห่ชมพระปรางค์สามยอด ประทับใจลิงน้อยกลางเมือง แม้เหลือไม่มากแต่ความน่ารักยังครองใจ

ลพบุรี - นักท่องเที่ยวชาวสเปนและเม็กซิกัน แวะเที่ยวพระปรางค์สามยอด จ.ลพบุรี ไม่พลาดชม “ลิงลพบุรี” สัญลักษณ์คู่เมือง แม้หลังการจัดระเบียบของเทศบาลจะเหลือลิงอาศัยในพื้นที่เพียงราว 20 ตัว แต่ยังสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่ได้สัมผัสและถ่ายภาพอย่างใกล้ชิด
วันนี้ ( 5 ส.ค.) บรรยากาศบริเวณพระปรางค์สามยอดและย่านตึกแถวร้านชโยวานิช อำเภอเมืองลพบุรี ยังคงมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเยี่ยมชมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวสเปนและเม็กซิกันที่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย และตั้งใจแวะชมแลนด์มาร์กสำคัญของจังหวัดลพบุรี
แม้ปัจจุบันเทศบาลเมืองลพบุรีจะดำเนินการจัดระเบียบประชากรลิง โดยทยอยนำลิงส่วนใหญ่ไปดูแลที่ศูนย์อนุบาลสัตว์เทศบาลเมืองลพบุรี ทำให้บริเวณพระปรางค์สามยอดเหลือลิงอาศัยอยู่เพียงประมาณ 20 ตัว แต่ลิงที่เหลืออยู่ก็ยังคงเป็นเสน่ห์สำคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี
เมื่อรถบัสนักท่องเที่ยวขนาดใหญ่ 2 คันเข้ามาจอด บรรดาลิงที่หลบอยู่ตามซอกตึกต่างพากันออกมาปรากฏตัว ทำให้นักท่องเที่ยวพากันลงจากรถเพื่อชมความน่ารักของลิงอย่างใกล้ชิด พร้อมให้อาหารเป็นข้าวโพดต้ม และร่วมกันถ่ายภาพทั้งแบบเซลฟี่และภาพหมู่ ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสนุกสนาน
ลิงหลายตัวนั่งอยู่บริเวณหน้าประตูอาคารและริมทางอย่างสงบ เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวถ่ายภาพได้อย่างเต็มที่ โดยไม่แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวหรือทำอันตรายนักท่องเที่ยวแต่อย่างใด
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต่างระบุว่า รู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็นลิงอาศัยอยู่กลางเมือง ซึ่งเป็นภาพที่หาได้ยากในหลายประเทศ แม้จำนวนลิงจะลดลงจากในอดีต แต่ความน่ารัก ความเป็นมิตร และเอกลักษณ์ของ “ลิงลพบุรี” ยังคงสร้างความประทับใจ และเป็นอีกหนึ่งสีสันสำคัญที่ทำให้การมาเยือนเมืองลพบุรีเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก.