ตร.ไซเบอร์ บุกรวบไอ้หนุ่มพม่าเช่าบ้านชายแดนแม่สอดตั้งฐานเว็บพนันออนไลน์เครือข่าย “TH2.VIP”

ตาก - ตำรวจไซเบอร์ กก.2 บก.สอท.4 ร่วม ตร.สภ.แม่สอด บุกทลายเว็บการพนันออนไลน์ TH2.VIP รวบไอ้หนุ่มเมียนมาเช่าบ้านตั้งโน้ตบุ๊คเชื่อมเน็ต-เปิดมือถือ ปักหลักรับพนันออนไลน์เครือข่าย TH2.VIP มานานเกือบครึ่งปี แลกค่าจ้างเดือนละหมื่นห้า แถมมีคนเปลี่ยนกะบริการตลอด 24 ชม.
วันนี้(5 ส.ค.) พ.ต.อ.อนุชา ศรีสำโรง ผู้กำกับการ 2. สอท.4. กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.).สอท.4 พร้อมด้วย พ.ต.ท.วีระพล กันธวงศ์ รอง ผกก.2 บก.สอท.4 ,พ.ต.ท.เอนก ถิ่นนคร รอง ผกก. 2 บก.สอท.4 และ พ.ต.ต.จิรัฏฐ์ จันเย็น สว.กก.2 บก.สอท.4 ได้นำเจ้าหน้าที่ ตำรวจไซเบอร์ กก.2 ร่วมกับ พ.ต.อ.รัง ดาวดึงษ์ ผกก.สภ.แม่สอด จ.ตาก พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.แม่สอด จ.ตาก ได้เข้าตรวจสอบบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ หมู่ 7. ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก หลังสืบสวนจนทราบว่า เป็นฐานปฏิบัติการการพนันเว็บไซต์ TH2.VIP https://www.th2app.com/promotions
เมื่อไปถึงบ้านหลังดังกล่าวพบนายอุ้ยกู่ ไม่มีนามสกุล อายุ 23 ปี สัญชาติเมียนมา จึงได้แสดงหมายค้นของศาลให้ดูก่อนเริ่มทำการตรวจค้น พบของกลางประกอบด้วย 1.โน้ตบุ๊ค ยี่ห้อเอเซอร์ พร้อมอุปกรณ์ สายชาร์ต,เมาส์ จำนวน 1 เครื่อง 2.โน้ตบุ๊ค ยี่ห้อเอเซอร์ พร้อมอุปกรณ์ สายชาร์ต, เมาส์,คีย์บอร์ด 1 เครื่อง
3.คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ พร้อมหน้าจอ, อุปกรณ์ สายชาร์ต,เมาส์,คีย์บอร์ด จำนวน 1 เครื่อง 4.โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อไอโฟน 11 ไม่มีซิมการ์ด จำนวน 1 เครื่อง 5.โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อไอโฟน 13 จำนวน 1 เครื่อง 6.แผ่นแปะรายละเอียดโปรโมชั่นและเงื่อนไขการเล่นการพนันออนไลน์ จำนวน 11 แผ่น 7. เร้าท์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์เชื่อมอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 ชุด
สอบถามนายอากุ่ย ได้ยอมรับว่ามาเช่าบ้านหลังนี้เพื่อทำหน้าที่เป็นแอดมิน เว็บไซต์การพนัน TH2.VIP ให้บริการการเล่นการพนันหลายประเภท เช่น สล๊อต, ยิงปลา, ไพ่ แบล็คคาร่า ฯลฯ โดยจะทำหน้าที่ในช่วงเวลา 08.00-20.00 น. ของทุกวัน หลังจากนั้นจะมีคนมาเปลี่ยนกะการทำงานต่อหมุนเวียนตลอด 24 ชม. คอยแนะนำลูกค้าที่ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์และคอยตอบคำถามบริการลูกค้าในการเล่นการพนันออนไลน์และ ประสานงานในส่วนการทำงานต่างๆที่ลูกค้ามีปัญหาในการโอนถอนเงิน ได้ค่าจ้างจากเจ้าของเว็บไซต์เดือนละ 15,000 บาท ทำมานาน ประมาณ 5 เดือนแล้ว
สำหรับของกลางทั้งหมดเจ้าพนักงานตำรวจตรวจพบว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานเว็บการพนัน ออนไลน์เว็บไซต์ TH2.VIP ...โดยใช้การติดต่อสื่อสารกันในกลุ่มผ่าน แอปพลิเคชันไลน์, แมสเซนเจอร์,และทางเบอร์โทรศัพท์
หลังจากนั้นเจ้าพนักงานตำรวจชุดจับกุม นำผู้ต้องหา พร้อมของกลาง มาที่ กก.2 บก.สอท.4 ส่วนหน้าแม่สอด เพื่อจัดทำบันทึกการจับกุมพร้อมแจ้งข้อกล่าวหา ก่อนนำตัวส่ง พนักงานสอบสวน สภ.แม่สอด เพื่อดำเนินการตามกฎหมายฐานร่วมกันช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่น เข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่น (การพนันออนไลน์) ซึ่งมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน และร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้เข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่น (การพนันออนไลน์) ซึ่งมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน นำตัวพร้อมของกลางนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.แม่สอด เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย และจะได้สืบสวนขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการ ต่อไป