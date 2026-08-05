นับถอยหลังร่าง “ฮลุน โซโล่” ถึงไทย 6 ส.ค.นี้ ครอบครัวจัดสถานที่ เตรียมสวดอภิธรรม 3 คืนก่อนฌาปนกิจ

กาฬสินธุ์-ครอบครัวและญาติพี่น้องของ “ฮลุน โซโล่” ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดัง เร่งจัดเตรียมสถานที่รับร่างกลับบ้านเกิด หลังกระทรวงการต่างประเทศแจ้งความคืบหน้า ส่งศพกลับจากจอร์เจียถึงไทยได้ในวันพรุ่งนี้ (6 ส.ค.) ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอวลด้วยความอาลัย
วันนี้ ( 5 ส.ค.) ที่บ้านเลขที่ 340 บ้านสี่แยก หมู่ 10 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นบ้านเกิดของนายบวรทัต เป็งสุข หรือที่รู้จักกันในชื่อ “ฮลุน โซโล่” มีญาติพี่น้อง เพื่อนบ้าน และแฟนคลับทยอยเดินทางมาให้กำลังใจครอบครัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งวันนี้บรรยากาศคึกคักเป็นพิเศษ หลังมีข่าวยืนยันกำหนดการนำศพกลับประเทศ ญาติและชาวบ้านต่างช่วยกันตั้งโต๊ะเก้าอี้ กางเต็นท์รองรับแขกที่จะมาร่วมงาน ขณะที่นายวิรัตน์ ราชชารี นายอำเภอสมเด็จ เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวด้วยตนเอง ส่วนแฟนคลับต่างร่วมแรงร่วมใจนำน้ำดื่มมาแจกจ่ายต้อนรับผู้ที่เดินทางมาร่วมไว้อาลัย สะท้อนความอบอุ่นแบบฉบับคนอีสานได้เป็นอย่างดี
จุดที่หลายคนให้ความสนใจคือสภาพจิตใจของนางบัวสงค์ เป็งสุข ผู้เป็นย่าของฮลุน ซึ่งพบว่ามีกำลังใจดีขึ้นตามลำดับ ยิ้มแย้มแจ่มใส และยังคงออกมานั่งรอต้อนรับญาติพี่น้องหน้าบ้านเป็นประจำทุกเช้าเหมือนเช่นเคย เมื่อถามว่าฝันเห็นหลานชายบ้างหรือไม่ ย่าสงค์เปิดใจว่า ตั้งแต่วันเกิดเหตุจนถึงขณะนี้ยังไม่เคยฝันถึงหลานเลยสักครั้ง ซึ่งมองในแง่ดีว่าหลานชายไปสู่สุคติที่ดีแล้ว แม้ตนจะเป็นผู้เลี้ยงดูมาแต่เล็ก แต่เชื่อว่าตอนนี้พ่อแม่ผู้ล่วงลับของฮลุน ได้มารับตัวไปอยู่ด้วยกันแล้ว พร้อมกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนและญาติมิตรที่คอยส่งกำลังใจไม่ขาดสาย
ด้านนายสมพงษ์ เป็งสุข อายุ 62 ปี ลุงของฮลุน เปิดเผยว่าหลังทราบข่าวว่าศพจะเดินทางกลับถึงไทย ญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านได้ร่วมกันปรึกษาหารือ เตรียมสถานที่ทันที โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนายอำเภอสมเด็จ เทศบาลตำบลสมเด็จ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเพื่อนบ้าน ร่วมจัดเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และน้ำดื่ม
สำหรับกำหนดการเบื้องต้น จะมีพิธีสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลตามธรรมเนียมนาน 3 คืน ก่อนประกอบพิธีฌาปนกิจที่วัดรังษีชัชวาล หมู่ที่ 4 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนประเด็นที่หลายคนจับตา คือการผ่าพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิตซ้ำ เมื่อศพถึงไทยหรือไม่ นายสมพงษ์ระบุว่า ขณะนี้ญาติยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน โดยลูกพี่ลูกน้องของฮลุน จะเป็นผู้ประสานงานหลัก ต้องรอความชัดเจนเรื่องสาเหตุการเสียชีวิตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน หากผลยังไม่ชัดเจนก็มีความเป็นไปได้ต้องชันสูตรอีกครั้ง
ด้านนายวิรัตน์ ราชชารี นายอำเภอสมเด็จ กล่าวว่าการเตรียมสถานที่ต้อนรับและจัดงานบำเพ็ญกุศลให้ “ฮลุน โซโล่” ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งในและนอกพื้นที่เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการเอื้อเฟื้อลานจอดรถจากบ้านใกล้เคียง การร่วมแรงร่วมใจกางเต็นท์ จัดโต๊ะเก้าอี้ ตกแต่งสถานที่ ไปจนถึงอำนวยความสะดวกด้านการจราจร เพื่อร่วมส่งฮลุน ผู้สร้างชื่อเสียงให้อำเภอสมเด็จ และวงการยูทูบเบอร์ไทย เป็นครั้งสุดท้ายอย่างสมเกียรติ ส่วนกำหนดการที่แน่ชัดว่าศพจะถึงไทยเวลาใด และขั้นตอนอย่างไร ยังต้องรอความชัดเจนจากญาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป