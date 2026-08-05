(คลิป) 1ปีมีให้เห็นครั้งเดียว! “น้ำตกม่านฟ้า”อวดความงามม่านน้ำพลิ้วไหวช่วงหน้าฝน นทท.แห่เที่ยวชม @วังน้ำเขียว โคราช

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- 1 ปีมีให้เห็นครั้งเดียว! “น้ำตกม่านฟ้า” อวดความสวยงามม่านน้ำพลิ้วไหวช่วงหน้าฝน ประชาชนนักท่องเที่ยวแห่เที่ยวชม @วังน้ำเขียว โคราช สามารถค้นหาเส้นทางผ่าน application บนมือถือ ได้แล้ว เส้นทางสะดวกสบายรถยนต์ทุกชนิดเข้าถึงได้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ฝนที่ตกลงมาติดต่อกันในช่วงนี้ส่งผลดีทำให้แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง โดยเฉพาะที่น้ำตกม่านฟ้า ภายในหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทับลานที่ ทล.13 (สวนห้อม) ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นเพียงผาหินขนาดใหญ่อยู่กลางผืนป่า แต่ตอนนี้กลายเป็นน้ำตกที่สวยงาม ความสูงเกือบ 50 เมตร กว้างกว่า 30 เมตร และด้วยความกว้างของน้ำตก และสายน้ำที่ตกลงสู่ด้านล่างเกือบ 50 เมตร จึงทำให้เกิดเป็นสายน้ำพลิ้วไหวมองดูแล้วคล้ายลักษณะของม่านน้ำที่เคลื่อนไหวตลอดเวลา จึงทำให้เป็นที่มาของชื่อน้ำตกม่านฟ้า
โดยน้ำตกแห่งนี้จะมีความสวยงามที่สุดในช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนกันยายนของทุกปี ในช่วงนี้จึงกำลังมีนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางไปเยี่ยมชมความสวยงามของน้ำตกแห่งนี้กันเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงวันหยุด สำหรับน้ำตกม่านฟ้า นั้น อยู่ภายในหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทับลานที่ ทล.13 (สวนห้อม) เขตรอยต่อระหว่างตำบลไทยสามัคคีและตำบลวังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ตอนนี้สามารถค้นหาเส้นทางผ่าน application บนมือถือ ได้แล้ว เส้นทางไปสะดวกสบายรถทุกชนิดสามารถเดินทางถึงได้