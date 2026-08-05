ตราดชวนเที่ยว! ชม “แมงกระพรุนหลากสี” อวดโฉมกลางอ่าวมะนาว ททท.เตรียมจัดกิจกรรมกระตุ้นท่องเที่ยวคลองใหญ่

ตราด – องค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เชิญชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ หลังพบ แมงกระพรุนหลากสี จำนวนมากลอยอวดโฉมบริเวณอ่าวมะนาว ขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตราด เตรียมจับมือชุมชนจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว หวังกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดด่านชายแดนบ้านหาดเล็ก
วันนี้ (5 ส.ค.) นายบุญลือ ขำวงษ์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต.ไม้รูด และชาวประมงพื้นบ้าน ลงพื้นที่สำรวจบริเวณอ่าวมะนาว พบแมงกระพรุนหลากสีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ลอยอยู่เป็นจำนวนมาก โดยมีทั้งสีน้ำเงิน สีน้ำตาลเข้ม สีน้ำตาลอ่อน สีขาวขุ่น รวมถึงบางตัวมีหนวดสีน้ำตาลสลับขาว สร้างความสวยงามและกลายเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว
ปีนี้แมงกระพรุนออกมาให้เห็นเร็วกว่าปกติ จากเดิมที่มักพบในช่วงปลายฤดูฝนต่อเนื่องต้นฤดูหนาว คาดว่าเป็นผลจากพายุฝนที่เกิดขึ้นในจังหวัดตราด ประกอบกับอุณหภูมิน้ำทะเลที่ลดลงเล็กน้อย ส่งผลให้แมงกระพรุนขึ้นมารวมตัวบริเวณชายฝั่งเร็วกว่าทุกปี
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า เมื่อออกเรือจากชายฝั่งอ่าวมะนาวเพียงประมาณ 100 เมตร ก็สามารถพบแมงกระพรุนหลากสีจำนวนมาก แม้ปริมาณจะไม่หนาแน่นเท่าช่วงแรก แต่ยังคงสามารถพบเห็นได้ ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาและสภาพอากาศในแต่ละวัน
นายทวี เจริญผล ชาวประมงพื้นบ้านตำบลไม้รูด กล่าวว่า แมงกระพรุนจะขึ้นมาทุกปีตั้งแต่ชายฝั่งตำบลแหลมกลัดจนถึงตำบลไม้รูด เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีระดับน้ำไม่ลึก น้ำทะเลใส และคลื่นลมไม่แรง เหมาะสำหรับการชมแมงกระพรุน โดยช่วงสายของวันเป็นเวลาที่เหมาะที่สุด หากไม่มีฝนตกก่อน แมงกระพรุนจะว่ายน้ำรวมตัวกันเป็นภาพที่สวยงาม
สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจ สามารถใช้บริการเรือของชาวประมงพื้นบ้านตำบลไม้รูด นำเที่ยวชมแมงกระพรุนหลากสีในอัตราค่าบริการคนละ 100 บาท โดยมีนายบุญลือ ขำวงษ์ เป็นผู้ประสานงานและอำนวยความสะดวก
ด้านว่าที่ ร.ต.กรกฎ โอภาส ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตราด เปิดเผยว่า ททท.ได้รับทราบข้อมูลแล้ว และเตรียมประสานความร่วมมือกับชุมชนและองค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชมแมงกระพรุนหลากสี โดยเบื้องต้นคาดว่าจะจัดขึ้นในช่วงวันที่ 10-11 สิงหาคม 2569 หากสภาพอากาศเอื้ออำนวย
ว่าที่ ร.ต.กรกฎ กล่าวว่า ขณะนี้อำเภอคลองใหญ่ได้รับผลกระทบจากการปิดด่านชายแดนบ้านหาดเล็ก อันเป็นผลจากสถานการณ์ความมั่นคงบริเวณชายแดน ส่งผลให้บรรยากาศการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่ซบเซา การเกิดปรากฏการณ์แมงกระพรุนหลากสีในช่วงนี้จึงถือเป็นโอกาสสำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่ ช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนและผู้ประกอบการท้องถิ่น
นอกจากนี้ พื้นที่อำเภอคลองใหญ่ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่ง เช่น น้ำตกตาหนึก ซึ่งได้รับการพัฒนาโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดตราดและจังหวัดใกล้เคียง หากแมงกระพรุนหลากสียังคงปรากฏต่อเนื่อง ก็จะยิ่งช่วยสร้างสีสันและกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดตราดได้มากยิ่งขึ้น