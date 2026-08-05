“โรงเรียนนานาชาติ TCE กำแพงเพชร”ขึ้นเวทีระดับโลก โชว์วิสัยทัศน์การศึกษาไทยเชื่อมสากลร่วมผู้แทนยูเนสโก-ม.ฮ่องกง-สื่อใหญ่จีน

กำแพงเพชร/ฮ่องกง – ผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติ TCE กำแพงเพชร ร่วมเวที "2026 Youth Pulse" ฮ่องกง ชูวิสัยทัศน์การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนนานาชาติ โชว์วิสัยทัศน์การศึกษาไทยเชื่อมสากล ร่วมผู้แทนองค์กรระดับโลก ทั้ง รองบก.Chaina Daily-ผอ.ยูเนสโก-ศาสตราจารย์ ม.ฮ่องกง
งาน 2026 "Youth Pulse" (世界学生汇) ซึ่งได้เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการ ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการฮ่องกง (Hong Kong Convention and Exhibition Centre) เมื่อ 2 สิงหาคม 69 ที่ผ่านมา พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติชื่อดังจากกำแพงเพชร ได้เดินทางไปร่วมบรรยายบนเวทีระดับโลกครั้งนี้ด้วย คือ น.ส.สกลวรรณ ภู่ขจร ผู้บริหารและผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติทีซีอี (TCE International School) จ.กำแพงเพชร
ภายในงาน ซึ่งมีการจัดเวทีการแบ่งปันวิสัยทัศน์โดยผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ น.ส.สกลวรรณ ภู่ขจร ได้ขึ้นกล่าวในฐานะตัวแทนของสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ โดยได้ร่วมแบ่งปันประเด็นที่น่าสนใจ หัวข้อกรณีศึกษาเชิงปฏิบัติ ซึ่ง น.ส.สกลวรรณได้นำเสนอกรณีศึกษาด้านการแลกเปลี่ยนข้ามชาติ (Transnational Exchange) จากประสบการณ์จริงของโรงเรียนนานาชาติ TCE การแบ่งปันมุมมองด้านการศึกษา: ได้แบ่งปันประสบการณ์และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนทางอารยธรรมและวัฒนธรรมของกลุ่มเยาวชน
ทั้งนี้งาน 2026 "Youth Pulse" ถือเป็นงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนข้ามชาติระดับโลกที่สำคัญ มีบริบทที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นเครือข่ายระดับโลก มีตัวแทนเยาวชน ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา และสื่อมวลชนกว่า 500 คน จากกว่า 30 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลกเดินทางมาเข้าร่วมงาน
ขณะที่เป้าหมายของงาน จัดขึ้นเพื่อสร้างแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระดับนานาชาติที่มุ่งเน้นไปที่เยาวชนทั่วโลก , การสานมิตรภาพ มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อส่งเสริมความเข้าใจข้ามวัฒนธรรม และสานมิตรภาพระหว่างเยาวชนจากหลากหลายประเทศ
ทั้งนี้ การได้รับเชิญให้ขึ้นบรรยายบนเวทีร่วมกับผู้แทนระดับสูงจากหลากหลายองค์กร อาทิ โจว ลี่ (Zhou Li) รองบรรณาธิการใหญ่ China Daily และบรรณาธิการใหญ่ฉบับฮ่องกง , ศ.ดร.ชาห์บาซ ข่าน (Prof. Shahbaz Khan / 夏泽翰) - ผู้อำนวยการสำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกขององค์การยูเนสโก (UNESCO) , ศ. มาร์ก เบรย์ (Prof. Mark Bray / 马克·贝磊) - ศาสตราจารย์แห่งยูเนสโกด้านการศึกษาเปรียบเทียบ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮ่องกง และอดีตประธานสมาคมการศึกษาเปรียบเทียบโลก , ศ. จาง เวย (Prof. Zhang Wei) – ผู้อำนวยการบริหารศูนย์เครือข่ายโรงเรียนนานาชาติขององค์การยูเนสโก และโล โป-มัน (Lo Po-man / 罗宝文) - ประธานคณะทำงานด้านการเงิน คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) องค์การสหประชาชาติ และรองประธานกลุ่มโรงแรม Regal Hotels
รวมถึงผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศประจำเขตบริหารพิเศษฮ่องกง และตัวแทนสถานกงสุลจากหลายประเทศ ตลอดจนตัวแทนจากองค์การสหประชาชาติ (UN) และนักวิชาการระดับนานาชาติ ด้วยนั้น
นับเป็นการตอกย้ำถึงศักยภาพและวิสัยทัศน์ของโรงเรียนนานาชาติทีซีอี (TCE) จังหวัดกำแพงเพชร ในการส่งเสริมและผลักดันการศึกษาไทยให้เชื่อมโยงกับสากล พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมให้เยาวชนก้าวสู่การเป็นพลเมืองโลก (Global Citizen) ที่เปิดรับและเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างแท้จริง