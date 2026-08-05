ผวาทั้งตำบล! เชื่อ"ผีแม่ม่าย” คร่าชีวิตหนุ่มใหญ่ 2 ศพติด ทั้งหมู่บ้านแขวนผ้าแดงป้องกันตัว ด้านสาธารณสุข ลงพื้นที่ปลอบใจ

กาฬสินธุ์ – ความเชื่อโบราณของชาวอีสานกลับมาสร้างความสั่นสะพรึงอีกครั้ง หลังเกิดเหตุชายวัยกลางคน "นอนไหลตาย" ต่อเนื่องถึง 2 ศพในเวลาห่างกันเพียง 2 สัปดาห์ ท่ามกลางเสียงสุนัขเห่าหอนกลางดึกรอบหมู่บ้าน จนชาวบ้านเชื่อว่า "ผีแม่ม่าย" ออกตระเวนหาเหยื่อผู้ชายเพื่อพาไปเป็นคู่ครองในภพหน้า ล่าสุดทั้งตำบล แขวนเสื้อแดง-ผ้าแดงหน้าบ้าน ด้านฝ่ายสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจสอบและให้กำลังใจชาวบ้าน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จุดเริ่มต้นความหวาดผวานี้ลุกลามไปทั่วตำบลบึงนาเรียงและตำบลหัวหิน อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ หลังมีข่าวลือแพร่สะพัด มีชายเสียชีวิตปริศนาหลายศพในพื้นที่บ้านหนองแสง ทำให้ชาวบ้านใกล้เคียงต่างพากันหาทางป้องกันตัวตามความเชื่อโบราณ ด้วยการนำผ้าสีแดงและเสื้อสีแดงไปแขวนไว้ตามหน้าประตูบ้าน เชิงบันได ต้นไม้ และแม้แต่บ้านที่ไม่มีคนอยู่ก็ยังถูกแขวนป้องกันไว้ด้วย
นางวรุณ ทระคำหาร อายุ 45 ปี ชาวบ้านนาสีนวล เล่าว่า เรื่องราวเริ่มขึ้นเมื่อประมาณ 2 เดือนก่อน หลังเพื่อนบ้านไปรับจ้างดายหญ้าที่บ้านหนองแสง แล้วได้ยินข่าวคนนอนไหลตาย ทั้งที่ไม่เจ็บป่วยมาก่อนหลายศพ ข่าวจึงกระจายไปทั่วหมู่บ้านใกล้เคียงอย่างรวดเร็ว "เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง แต่เห็นบ้านอื่นทำกันหมด ก็ทำตามเพื่อความสบายใจ"
นางยุพิน เบ้าค้ำ ผู้ใหญ่บ้านหนองแสง ยืนยันว่าข่าวลือนี้มีที่มาจากเหตุจริง เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ลูกบ้านผู้ชายเสียชีวิตกะทันหันต่อเนื่องกัน 2 คน ห่างกันเพียง 2 สัปดาห์ ทั้งคู่มีอายุไล่เลี่ยกันราว 56-58 ปี แข็งแรงดี ไม่มีโรคประจำตัว คนหนึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ อีกคนอยู่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ทั้งสองปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ ในวันที่เสียชีวิต กลับบ้านเข้านอนราวสี่ทุ่ม ก่อนภรรยาจะได้ยินเสียงบ่นว่าเหนื่อย แล้วอาการสำลักลมหายใจก็เกิดขึ้น จนสิ้นใจในเวลาต่อมา
"ก่อนหน้าที่จะมีคนไหลตาย ชาวบ้านได้ยินเสียงสุนัขเห่าหอนกลางดึกรอบหมู่บ้าน หลายคนเชื่อว่าผีแม่ม่ายเดินเลาะดูตามครัวเรือนที่มีผู้ชาย" ผู้ใหญ่บ้านหนองแสงกล่าว ด้วยความหวาดกลัว ชาวบ้านจึงพร้อมใจกันแขวนผ้าแดงป้องกันตัวทันที
แม้แขวนผ้าแดงแล้ว ความไม่สบายใจก็ยังไม่หายไปทั้งหมด ชาวบ้านหลายครอบครัวยังไปดูดวงและปรึกษาพระหลายวัด ซึ่งได้คำตอบตรงกันว่าหมู่บ้านว่างเว้นการทำบุญมานานหลายปี อาจเป็นเหตุให้ "หลักบ้านล้ม" จนเกิดเรื่องไม่ดีขึ้น คณะกรรมการหมู่บ้านจึงร่วมมือกันจัดพิธีทำบุญครั้งใหญ่ นิมนต์พระมาเจริญพระพุทธมนต์ เลี้ยงพระ เพื่อแก้เคล็ด สะเดาะเคราะห์ สืบชะตาหมู่บ้าน และปัดเป่าสิ่งไม่เป็นมงคล หลังจากนั้นเหตุการณ์ก็สงบลง ชาวบ้านกลับมาใช้ชีวิตตามปกติจนถึงทุกวันนี้
สำหรับความเคลื่อนไหวในพื้นที่ ล่าสุด นายยุทธนา คงสมมาตร นายอำเภอห้วยเม็ก และ นพ.สมชาย ชมภูคำ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่จิตวิทยา ลงพื้นที่ เพื่อติดตามสถานการณ์และปลอบขวัญให้กำลังใจชาวบ้าน
โดย นพ.สมชาย ชมภูคำ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า หลังทราบเรื่องได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบทันที และพบว่าผู้เสียชีวิตทั้ง 2 รายเป็นอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน อายุ 56-58 ปี ที่บ้านหนองแสง รายแรกเสียชีวิตช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2569 ส่วนรายที่สองเสียชีวิตห่างกัน 2 สัปดาห์ แพทย์ยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตทั้งสองรายว่าเกิดจาก ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งลี้ลับตามความเชื่อแต่อย่างใด
ปัจจุบันสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำชับให้สาธารณสุขอำเภอห้วยเม็ก เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัว เพื่อป้องกันการสูญเสียในลักษณะเดียวกันซ้ำอีก
ขณะที่ผ้าแดงและเสื้อแดงยังคงแขวนอยู่หน้าบ้านแทบทุกหลังคาเรือนในตำบลบึงนาเรียงและตำบลหัวหิน ไม่ใช่เพราะยังกลัวผีแม่ม่าย แต่เพื่อ "ความสบายใจ" ของคนในครอบครัว ตามคำบอกเล่าของชาวบ้านในพื้นที่