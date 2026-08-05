จนท.นำหมายศาลฯเวียงสระ ล้อมบ้านรวบสาว 47 กลางแม่สอด ต้องสงสัยฟอกเงินยาเสพติดกว่า 2 พันล้าน

ตาก - ตำรวจตชด.346 แม่สอด- สืบ ตม.5 . ปปส. 8. ร่วมปิดล้อมบ้านกลางแม่สอด..จับสาววัย 47 ตามหมายศาลฯเวียงสระ ฐานฟอกเงินคดียาเสพติด ยึดอายัดรถหรู 2 คัน พร้อมโฉนดที่ดิน เงินสด กระเป๋าแบรนด์เนม ทองคำ เบื้องต้นพบเงินต้องสงสัยหมุนเวียนผ่านบัญชีบริษัทไม่ต่ำกว่า 2 พันล้าน ขณะที่เจ้าตัวปฏิเสธทุกข้อหา
วันนี้(5 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.ท.อรรถชัย ออมสินสมบูรณ์ รองผกก.กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346.(แม่สอด) พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่กองกำกับการสืบสวน ด่านตรวจคนเข้าเมือง 5 (ตม.5.) บูรณาการเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการข่าว ตชด.346 ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ ปปส.ภาค 8 เข้าตรวจค้น บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ซึ่งต้องสงสัยเปิดบังหน้าไว้ฟอกเงินจากการค้ายาเสพติด
โดยเจ้าหน้าที่ได้นำหมายค้นของศาลจังหวัดแม่สอด เดินทางไปยังบ้านหลังหนึ่ง บริเวณ ถ.แม่สอด-แม่ตาว เขตเทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก ซึ่งเป็นทั้งที่อยู่อาศัยและใช้เป็นที่อยู่เดียวบริษัทดังกล่าว เข้าทำการตรวจค้นภายในบ้าน พบนางยี(นามสมมุติ)อายุ 47 ปี แสดงตัวเป็นผู้พักอาศัยและผู้ครอบครองบ้าน
เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมนางยีเนื่องจากเป็นบุคคลตามหมายจับของศาล จังหวัดเวียงสระ ตามข้อกล่าวหาว่า"สนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้กระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด ก่อนหรือขณะ กระทำความผิด สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการกระทำผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและฟอกเงิน เบื้องต้นพบเงินต้องสงสัยหมุนเวียนมากกว่า 2 พันล้าน
ภายในบ้านได้ตรวจค้นพบ โฉนดที่ดินจำนวน 26 ผืนทั้งในพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก และต่างจังหวัด , รถยนต์ยี่ห้อ บีเอ็มดับบิว สีดำ 1 คัน รถยนต์ยี่ห้อ บีเอ็มดับบิวสีขาว รวม 2 คัน เงินสดจำนวน 123,080 บาท สมุดบัญชี บัตรเอทีเอ็ม สร้อยคอ สร้อยข้อมือ แหวนทองต่างหู น้ำหนักรวมกว่า 40 บาท กระเป๋าแบรนด์เนม 2 ใบ จึงได้ทำการตรวจยึดอายัดไว้เป็นของกลาง
อย่างไรก็ตาม ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา เจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกันนำตัวพร้อมด้วยของกลางไปยังที่ทำการ กองกำกับการสืบสวนสอบสวน กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 ส่วนหน้า หมู่.2 ต.ท่าสายลวด อแม่สอด จ.ตาก ก่อนนำส่ง พ.ต.ท.วรวรรธน์ วงศ์สวัสดิ์ สารวัตรสอบสวน สภ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป