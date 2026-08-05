จนท.สนธิกำลังตรวจยึดไม้สักแปรรูปซุกกลางป่าแม่ลาน้อย พบเพิ่งตัดเสร็จเตรียมส่งตามออเดอร์นายทุนต่างถิ่น

แม่ฮ่องสอน - จนท.ป่าไม้ สนธิกำลังทหารพรานและฝายปกครอง ลุยกวาดล้างแก๊งลักลอบตัดไม้ ตรวจยึดไม้สักแปรรูปซุกลางป่าแม่ลาน้อย ส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดี พบเพิ่งตัดเสร็จใหม่ๆ เตรียมจัดส่งตามออเดอร์นายทุนต่างจังหวัด
วันนี้(5 ส.ค.69) นายณัฐวุฒิ พรมบุรี ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 4 ส.ค.69 ที่ผ่านมา ได้รับรายงานจากนายสมจินต์ เนตรประดิษฐ ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าว่าได้ทำการหาข่าวและพบว่าในพื้นที่ ป่าห้วยแม่เกาะ หย่อมบ้านท่าผาปุ้มใต้ หมู่ที่ 4 ต.ท่าผาปุ้ม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน มีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า
ดังนั้นจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.4 (แม่ลาน้อย) สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมทหารพรานที่ 36 นำโดย พ.ต.สุรินทร์ จุลตรีจรัสพร ผบ.ร้อย ทพ.3601 และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่ลาน้อย นำโดย นายสุรศักดิ์ ริยะนา ปลัดอำเภอแม่ลาน้อย ทำการลาดตระเวนบริเวณป่าห้วยแม่เกาะ หย่อมบ้านท่าผาปุ้มใต้ หมู่ที่ 4 ต.ท่าผาปุ้ม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
เบื้องต้นพบร่องรอยการชักลากไม้จึงเข้าตรวจสอบ พบไม้สักแปรรูปวางกองอยู่โดยใช้เศษใบไม้ปกปิดอำพรางไว้ มีลักษณะใหม่สดผ่านการแปรรูปโดยใช้เลื่อยโซ่ยนต์ และไม่เคยผ่านการเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้ใดๆ มาก่อน คณะเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดไม้สักแปรรูปดังกล่าวจำนวน 33 แผ่น ปริมาตรรวม 0.75 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นค่าภาคหลวง 300 บาท และคิดเป็นค่าเสียหายที่รัฐพึงได้รับ 90,000 บาท
ขณะที่นายสมจินต์ เนตรประดิษฐ์ ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เปิดเผยด้วยว่า ไม้จำนวนดังกล่าวเป็นไม้ที่ถูกออเดอร์จากนายทุนต่างจังหวัด ที่เตรียมลักลอบขนย้ายออกนอกพื้นที่ จึงได้สั่งการให้เร่งกวาดล้างจับกุมขบวนการลักลอบแปรรูปไม้ตามใบสั่ง ซึ่งไม้ของกลางที่ทำการตรวจยึดได้ทั้งหมด จะนำไปเก็บรักษาที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.4 (แม่ลาน้อย) และรวบรวมหลักฐานเพื่อทำการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สภ.แม่ลาน้อย เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป