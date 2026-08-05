สะเทือนใจทั้งโรงพัก! รวบหนุ่มบุรีรัมย์ ขโมยหัวมันฯขายหาเงินซื้อนมให้ลูก เมียอุ้ม 3 ลูกน้อยเยี่ยมผัว ตร.สงสารซื้อข้าว-นมให้กิน

บุรีรัมย์- ตำรวจ สภ.ละหานทราย บุรีรัมย์ รวบหนุ่ม 25 ตระเวนขโมยหัวมันสำปะหลังในไร่ของเกษตรกรไปขาย อ้างหาเงินซื้อนมและข้าวให้ลูกกิน สะเทือนใจเมียอุ้ม 3 ลูกน้อยวัย 2-4 ขวบ เยี่ยมผัวก่อนถูกดำเนินคดี ยอมรับทำไปเพราะความจน ตร.สงสารซื้อข้าวและนมให้กิน
วันนี้ (5 ส.ค.69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตำรวจ สภ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ได้รับแจ้งจากเกษตรกรว่ามีคนร้ายตระเวนขโมยหัวมันสำปะหลังตามไร่มัน หลังรับแจ้ง พ.ต.อ.มนัสวุฒิ บรรยงค์ ผู้กำกับการ สภ.ละหานทราย ได้สั่งการให้ พ.ต.ท.รังสิวัฒน์ กังศรานนท์ รองผู้กำกับการสืบสวน นำกำลังชุดสืบสวนลงพื้นที่ติดตามตัวผู้ก่อเหตุ โดยแกะรอยจากร้านรับซื้อหัวมันสำปะหลัง และข้อมูลในพื้นที่ จนสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้อย่างรวดเร็ว คือ นายวีรชาติ หรือ "เต๋า" อายุ 25 ปี พร้อมของกลางมันสำปะหลังที่ขโมยมา
สอบถาม นายเต๋า รับการรับสารภาพว่า ได้ขโมยมันสำปะหลังจริง เพราะไม่มีเงินซื้อนมให้ลูกกิน เพราะยากจน แต่ยอมรับว่าลักขโมยของคนอื่นมันผิดกฎหมาย แต่เวลาที่ไม่มีเงินก็หาไม่ได้ ก่อนหน้านี้จะตระเวนเก็บหัวมัน ที่เจ้าของแปลงเข้าเก็บเกี่ยวไปแล้วแต่ยังหลงเหลือตามไร่ จึงได้ไปตระเวนเก็บแล้วนำไปขาย แต่ล่าสุดมันฯ หาไม่ได้จริงๆ จึงตัดสินใจไปขโมยหัวมันในแปลงที่เกษตรกรปลูกไว้ แล้วนำไปขายได้เงินมา 300 บาท ยอมรับผิดและขอโทษเจ้าของที่เข้าไปลักขโมย พร้อมรับโทษตามกฎหมาย หากพ้นโทษมาก็จะปรับปรุงตัวใหม่
ต่อมา น.ส.จินตนา ภรรยาของนายเต๋า พาลูกน้อย 3 คน คนโตอายุ 4 ขวบ คนรอง 3 ขวบ และคนเล็ก 2 ขวบ มาเยี่ยมสามีที่โรงพัก เจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นแล้วสงสารจึงซื้อข้าวเหนียวไก่ย่างและนมให้เด็กๆ กิน โดน น.ส.จินตนา บอกว่า ปกติตนจะพาลูกทั้ง 3 นั่งรถสามล้อพ่วงข้าง ไปเก็บมันสำปะหลังตามไร่ที่เขาเก็บทิ้งแล้ว เอาไปขายต่อพอให้มีเงินได้ซื้อกับข้าวและนมให้ลูกกิน ไม่คิดว่าสามีจะไปขโมยหัวมันสำปะหลังในแปลงของเขา เสียใจไม่รู้ว่าถ้าสามีติดคุกแล้วตนกับลูกน้อย 3 คนจะอยู่ยังไง
ด้าน พ.ต.ท.รังสิวัฒน์ กังศรานนท์ รอง ผกก.สภ.เมือง กล่าวว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าหัวมันสำปะหลังสูญหายไปประมาณ 1 ตัน แต่ผู้ก่อเหตุที่จับกุมได้ และอยู่ระหว่างขยายผลว่าผู้ต้องหาเคยก่อเหตุในแปลงอื่นเพิ่มเติมหรือไม่ แม้เจ้าหน้าที่จะเห็นใจในความเดือดร้อนของผู้ต้องหา แต่การลักทรัพย์เป็นความผิดตามกฎหมาย จึงจำเป็นต้องดำเนินคดี พร้อมฝากเตือนประชาชนให้ประกอบอาชีพด้วยความสุจริต ไม่เลือกใช้วิธีที่ผิดกฎหมายในการแก้ปัญหาชีวิต เบื้องต้น พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหา ลักทรัพย์พืชผลของผู้มีอาชีพกสิกรรม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 ซึ่งเป็นความผิดที่มีอัตราโทษหนักกว่าความผิดฐานลักทรัพย์ทั่วไป