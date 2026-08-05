ตชด.ไล่ระทึก ทล.107 แม่จัน-แม่อาย!กระบะขนยาลงดอยบึ่งหนีแหกโค้งชนรั้วพังยับ คนขับเผ่น-ยึดยาบ้า 2 ล้านเม็ด

เชียงราย - ตชด.327 ดักรอตามเบาะแสชี้เป้า..เจอกระบะต้องสงสัยบึ่งลงดอยแม่สลองใน ตดช.ไล่สกัดกระบะขนยาบ้า 2 ล้านเม็ด ลงมาจากดอยชายแดนแม่ฟ้าหลวง มุ่งหน้าผ่านทางหลวง 107 แม่จัน-แม่อาย แต่คนขับพยายามหนีจนรถแหกโค้งชนรั้วพังยับ ก่อนทิ้งรถเผ่น พบขนยามา 10 กระสอบ เบ็ดเสร็จกว่า 2 ล้านเม็ด
วันนี้ (5 ส.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ภาค 3 และ ร้อย ตชด.327 กก.ตชด.32 ได้ตรวจยึดของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) จำนวน 2,000,000 เม็ด พร้อมรถยนต์กระบะ ยี่ห้อนิสสัน สีเทา ป้ายทะเบียน จ.เชียงราย จำนวน 1 คัน เพื่อนำไปขยายผลตามกฎหมาย
การตรวจยึดยาบ้าล็อตล่าสุดนี้ เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่สืบทราบเมื่อ 4 ส.ค.ที่ผ่านมาว่าขบวนการค้ายาเสพติดจะลักลอบลำเลียงยาบ้าจำนวนมากจากชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย และจะขนลำเลียงต่อไปทางถนนสายรองลงสู่ทางหลวงหมายเลข 107 สายแม่จัน-แม่อาย พื้นที่ ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย จึงเฝ้าติดตามรถยนต์ที่มีลักษณะต้องสงสัยอย่างใกล้ชิด
กระทั่งพบรถยนต์กระบะของกลางลักษณะตรงกับที่ได้รับแจ้งขับผ่านพื้นที่ดอยสูงเขตหมู่บ้านห้วยผึ้ง ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง ไปทางหมู่บ้านผาเดื่อ-ป่าไม้อุทิศ ก่อนขับลงจากเขาโดยเลี้ยวลงไปตามถนนหมายเลข 107 สายแม่จัน-แม่อาย เขตหมู่บ้านห้วยหินฝน ต.ป่าตึง อ.แม่จัน
เจ้าหน้าที่จึงได้นำกำลังเข้าไปเพื่อจะสกัด แต่คนขับรถรถยนต์กระบะเป้าหมายได้ไหวตัวและเร่งเครื่องหลบหนีมุ่งหน้าไปทางหมู่บ้านปางสา ต.ป่าตึง แต่ด้วยความเร็วและถนนโค้งคดเคี้ยวทำให้รถเสียหลักแหกโค้งพุ่งชนเข้ากับกำแพงบ้านของชาวบ้านที่อยู่ข้างทางจนหน้ารถพังเสียหายไม่สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้
อย่างไรก็ตามคนขับซึ่งเป็นชายสวมเสื้อสีดำแขนยาวกลับยังไม่ยินยอมให้เข้าถึงตัว โดยได้เปิดประตูรถและออกวิ่งโดยใช้ความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปได้ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในรถยนต์กระบะพบบรรทุกกระสอบฟางมาด้วยจำนวน 10 ใบจนเต็มเบาะนั่ง ภายในกระสอบบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ใบละประมาณ 200,000 เม็ด รวมของกลางยาบ้าทั้งหมดประมาณ 2,000,000 เม็ด (2 ล้านเม็ด) จึงได้ยึดไว้เป็นของกลางเพื่อขยายผลไปถึงผู้ที่หลบหนีต่อไป.