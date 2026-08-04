ระทึก! รื้อถังน้ำมันปั๊มเก่าตรงข้าม รพ.สำโรง เกิดประกายไฟบึ้มสนั่น บาดเจ็บ 3 ราย

อุบลราชชธานี-เกิดเหตุระเบิดในปั๊มน้ำมันเก่า ตรงข้ามโรงพยาบาลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ขณะคนงานเข้าไปรื้อถอนถังน้ำมันในปั๊ม ใช้เครื่องตัดแก๊สทำงานรื้อถอนถังน้ำมัน เกิดประกายไฟสัมผัสไอน้ำมัน จนเกิดระเบิดขึ้น ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บเล็กน้อย 3 ราย
วันนี้ ( 4 ส.ค.) เมื่อเวลา 14.05 น. ร.ต.อ.ณัฐกิตติ์ พิมพ์พงษ์ รองสารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจภูธรสำโรง จ.อุบลราชธานี ได้รับแจ้งเหตุเกิดเหตุระเบิดภายในปั๊มน้ำมันเก่า ตรงข้ามโรงพยาบาลประจำอำเภอสำโรง จึงรายงานให้ พ.ต.อ.อนุศาสตร์ ทองเพิ่ม ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสำโรง ทราบ พร้อมนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่กู้ภัยรุดเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบคนเจ็บ 3 ราย ทราบชื่อคือนายนิรัดช์ พืชศรี, นายขุนแผน กาวิชัย และนายดาวรุ่ง ธุมาวัน
จากการสอบสวนเบื้องต้นจากคนเจ็บทั้ง 3 ทราบว่า ปั๊มน้ำมันดังกล่าวได้ปิดให้บริการมานานแล้ว ทางผู้ประกอบการได้ว่าจ้างกลุ่มช่างมารับจ้างรื้อถอนถังน้ำมันเก่าจำนวน 3 ใบ โดยเริ่มปฏิบัติงานมาตั้งแต่ช่วงเช้า กระทั่งถึงเวลาเกิดเหตุ ช่างได้ใช้เครื่องตัดแก๊ส เพื่อตัดเปิดถังน้ำมันเก่า จนเกิดประกายไฟ ทำให้ไปทำปฏิกิริยากับไอระเหยภายในถังบรรจุน้ำมันเก่าและเกิดระเบิดขึ้น
โชคดีที่แรงระเบิดไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินอื่น นอกเหนือจากตัวถังน้ำมันและกำแพงรอบข้าง และไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต หลังเกิดเหตุล่าสุดแพทย์โรงพยาบาลสำโรงได้ทำการตรวจร่างกายและอนุญาตให้ผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง 3 รายเดินทางกลับบ้านได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว