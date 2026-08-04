ขนของหนี!สกลนครฝนตกหนักน้ำท่วมหลายอำเภอ สูญหาย1 ราย

สกลนคร-ฝนตกหนักน้ำหลากท่วมหลายอำเภอ กู้ภัยเพชรเกษมเร่งอพยพชาวบ้าน ต.หนองสนม พร้อมระดมค้นหา "ตาลือ" อายุ 60 ปี สูญหายขณะออกไปเก็บวัว ด้าน รพ.สต.บ้านกลาง น้ำท่วมสูง 1-2 เมตร เร่งขนอุปกรณ์หนีน้ำ
วันนี้( 4 ส.ค.) เวลา 14.00 น. ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์น้ำท่วม ภายหลังช่วง 1-2 วันที่ผ่านมา ในหลายพื้นที่ของจังหวัดสกลนครมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีปริมาณน้ำสะสมเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีรายงานน้ำท่วมขังและน้ำไหลหลากในพื้นที่ อำเภอวานรนิวาส, อำเภออากาศอำนวย, อำเภอพรรณานิคม และอำเภอพังโคน
ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่มูลนิธิเพชรเกษม สกลนคร ได้นำกำลังและยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือและเร่งอพยพชาวบ้านที่ติดค้างอยู่ภายในบ้านเรือน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบ้านสวนและบ้านเรือนตามไร่นาในพื้นที่ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส ที่ถูกน้ำทะลักเข้าท่วมสูงและล้อมรอบพื้นที่ไว้
นอกจากนี้ ยังได้รับรายงานเหตุบุคคลสูญหาย 1 ราย คือ นายลือ (ขอสงวนนามสกุล) อายุประมาณ 60 ปี ซึ่งได้หายตัวไปขณะออกไปเก็บวัวที่เลี้ยงไว้กลางทุ่งนา ขณะนี้ทีมกู้ภัยมูลนิธิเพชรเกษม สกลนคร กำลังระดมกำลังและวางแผนเปิดปฏิบัติการค้นหาอย่างเร่งด่วนในพื้นที่ บ้านก่อ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส ท่ามกลางกระแสน้ำที่ยังคงเชี่ยวกราก อย่างไรก็ตามหากคืนนี้ไม่มีฝนตกเพิ่มมวลน้ำจะค่อยลดลงตามลำดับ
ขณะที่จุดที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดอยู่ในพื้นที่ อำเภออากาศอำนวย โดยที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง (รพ.สต.บ้านกลาง) ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย มีน้ำหลากเข้าท่วมสูงประมาณ 1-2 เมตร เนื่องจากพื้นที่ด้านหลังติดกับลำห้วยทิง บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ต้องเร่งขนย้ายสิ่งของและอุปกรณ์ทางการแพทย์ขึ้นที่สูง ซึ่งส่วนใหญ่ย้ายได้ทัน ยกเว้นเครื่องใช้ไฟฟ้าบางส่วนที่จมน้ำเนื่องจากมวลน้ำมาเร็วมาก เบื้องต้นได้เตรียมเรือท้องแบนไว้พร้อมใช้งานแล้ว
สำหรับเส้นทางระหว่าง บ้านคึม ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย ถึง บ้านเชียงเพ็ง ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส ถูกน้ำท่วมตัดขาดจนไม่สามารถสัญจรไปมาได้ ขณะเดียวกันพบว่ามีชาวบ้านที่ออกไปยกยอหาปลาถูกกระแสน้ำพัดพาไปเกาะต้นไม้ คือ นายชาญชัย ผาอินทร์ อายุ 35 ปี ซึ่งต้องเกาะต้นไม้อยู่นานกว่า 1 ชั่วโมง ก่อนที่เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลอากาศอำนวยจะนำเรือท้องแบนเข้าช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัย รวมถึงชาวบ้านอีกหลายรายที่ออกไปเลี้ยงสัตว์และหาปลา เจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าช่วยเหลือปลอดภัยครบทุกรายแล้วเช่นกัน
นอกจากนี้ มวลน้ำยังทะลักเข้าท่วมบ้านของ "โจ๋โซเชียล" อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังชาวสกลนคร ที่บ้านกลาง ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย แต่โชคดีขนย้ายอุปกรณ์ถ่ายทำขึ้นที่สูงทัน ทำให้ไม่ได้รับความเสียหายมากนัก
เบื้องต้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกู้ภัยในพื้นที่ยังคงระดมกำลังให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง และอยู่ระหว่างติดตามภารกิจค้นหานายลือ ผู้สูญหายอย่างใกล้ชิด หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป.