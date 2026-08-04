ระทึก! เตาหลอมแร่พลวงระเบิดกลางโรงงานกาญจน์ เจ็บ 7 พบบริษัทไม่แจ้งตำรวจ เร่งสอบสาเหตุ-ตรวจผิดกฎหมาย

กาญจนบุรี – เกิดเหตุระทึกภายในโรงงานถลุงแร่พลวง อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อเตาหลอมแร่เกิดระเบิดอย่างรุนแรง ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 7 ราย เป็นแรงงานชาวเมียนมา 5 ราย คนไทย 1 ราย และชาวจีน 1 ราย ขณะที่เจ้าหน้าที่พบข้อพิรุธ หลังเกิดเหตุบริษัทไม่นำความแจ้งตำรวจ จนโรงพยาบาลเป็นผู้ประสานให้เข้าตรวจสอบ
วันนี้ ( 4 ส.ค.) พนักงานสอบสวน สภ.ห้วยกระเจา ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ว่า มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเตาหลอมแร่ระเบิดภายในโรงงาน ถูกนำตัวเข้ารับการรักษาจำนวน 7 ราย จึงขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบหาสาเหตุ
หลังรับแจ้ง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ห้วยกระเจา เดินทางไปตรวจสอบและสอบถามข้อเท็จจริง ก่อนที่ผู้บาดเจ็บทั้งหมดจะถูกส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา โดยผู้บาดเจ็บประกอบด้วยแรงงานชาวเมียนมา 5 ราย คนไทย 1 ราย และชาวจีน อายุ 58 ปี อีก 1 ราย
จากการตรวจสอบทราบว่า ผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดเป็นพนักงานของโรงงานถลุงแร่พลวง บริษัท กรีน เทค แอนติโมนี จำกัด ตั้งอยู่หมู่ 14 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี โดยเหตุเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 01.50 น. เบื้องต้นคาดว่าความร้อนสะสมภายในเตาหลอม ทำให้เตาเกิดแรงสะท้อนและระเบิดอย่างรุนแรง ส่งผลให้คนงานได้รับบาดเจ็บดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม ภายหลังเกิดเหตุพบว่าทางบริษัทไม่ได้แจ้งเหตุให้ สภ.ห้วยกระเจาทราบเพื่อเข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุแต่อย่างใด หากโรงพยาบาลไม่ได้แจ้ง เจ้าหน้าที่ตำรวจอาจไม่ทราบว่าเกิดเหตุร้ายขึ้นภายในโรงงาน
หลังทราบเรื่อง พนักงานสอบสวนพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเข้าตรวจสอบโรงงาน พบพื้นที่ภายในได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดเป็นวงกว้าง จึงกันพื้นที่เกิดเหตุไว้เพื่อรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบอย่างละเอียด
ต่อมา นายอำเภอห้วยกระเจา ปลัดอำเภอ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ปลัดเทศบาลตำบลห้วยกระเจา เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ โดยมีเจ้าของโรงงาน กรรมการบริษัท และผู้จัดการบริษัทให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบโครงสร้างอาคารและความมั่นคงของโรงงานหลังเกิดแรงระเบิด รวมทั้งรวบรวมพยานหลักฐาน สอบปากคำผู้เกี่ยวข้อง และประสานหน่วยงานด้านอุตสาหกรรมและความปลอดภัย เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการระเบิด ตลอดจนตรวจสอบว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่
นอกจากนี้ พนักงานสอบสวนยังอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า เหตุใดบริษัทจึงไม่แจ้งเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบทันทีหลังเกิดเหตุ หากพบว่ามีการกระทำความผิด จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป.