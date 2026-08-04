(คลิป)เผยนาทีสองโจรคู่หูควงปืนปฏิบัติการอุกอาจ บุกปล้นร้านทองกลางห้างฯดังเชียงของ กวาดทอง 2 เป้หนีข้ามโขงลอยนวล

เชียงราย – สุดอุกอาจ..สองโจรคู่หูควงปืน ยิงขู่-บุกปล้นร้านทองกลางห้างโลตัสเชียงของ กวาดทองรูปพรรณทั้งสร้อย ทั้งแหวน ฯลฯ หลายถาดลงแทบเต็มสองกระเป๋าเป้ ก่อนควบมอเตอร์ไซค์เผ่น คาดหนีข้ามโขงลอยนวล
เมื่อเวลา 15.59 น.วันนี้ (4 ส.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เชียงของ จ.เชียงราย ได้รับแจ้งเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนบุกเข้าไปปล้นร้านทองเยาวราชกรุงเทพ สาขาโลตัสเชียงของ ภายในห้างสรรพสินค้าโลตัส ติดถนนหมายเลข 1020 พื้นที่หมู่ 10 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ห่างจากแม่น้ำโขงชายแดนไทย-สปป.ลาว ประมาณ 3-4 กิโลเมตร จึงรุดไปตรวจสอบ
สอบถามพนักงานในห้างสรรพสินค้าและร้านทองดังกล่าวได้ความว่าคนร้ายที่ก่อเหตุเป็นชายจำนวน 2 คน คนแรกที่เดินนำมาสวมกางเกงขายาวสีดำ เสื้อกันหนาวแบบคลุมศีรษะแต่ไม่คลุมใบหน้ารูปร่างสูงผอม สวมรองเท้าผ้าใบ สวมใส่แว่น สวมใส่หน้ากากอนามัยสีขาว รั้งอยู่ที่คางไม่ปิดบังปากทำให้ยังสามารถมองเห็นใบหน้าได้ ส่วนคนที่ 2 เดิมตามมีรูปร่างเตี้ยกว่า สวมกางเกงยีนส์ เสื้อยืดสีทึบทับด้วยเสื้อกันหนาวสีเหลืองปนน้ำตาล สวมหมวกแก๊ปสีน้ำตาลเข้ม ใส่หน้ากากอนามัยสีขาวแบบสวมใส่มิดปาก ทั้งคู่สะพายกระเป๋ามาด้วยคนละใบและต่างถือปืนพกสั้นขนาด 9 มม.อยู่ในมือคนละกระบอก
ก่อนเกิดเหตุชายคนแรกได้ใช้หมวกเสื้อกันหนาวโพกหัวแต่เมื่อเข้าไปในร้านได้รั้งหมวกสวมศีรษะ จากนั้นใช้ปืนยิงขึ้น 1 นัดจนเพดานด้านบนเป็นรูชัดเจนและปลอกกระสุนตกอยู่กับพื้น ทำให้พนักงานรักษาความปลอดภัยและพนักงานร้านทองยืนคอยกันอยู่ที่หน้าร้านและพนักงานหญิงยืนอยู่ด้านหลังตู้กระจกเก็บทองคำรูปพรรณต่างพากันตื่นตกใจ
จากนั้นคนร้ายคนแรกเดินตรงไปที่ตู้กระจก ส่วนคนที่ 2 ถือปืนขู่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ถอยห่างออกไปไม่ไกลและพร้อมระงับเหตุ แต่เมื่อเห็นว่าคนร้ายมีปืนทั้ง 2 คนจึงถอยออกไป ระหว่างนั้นชายคนแรกได้กระโดดข้ามตู้กระจกเข้าไปด้านในและกวาดเอาทองคำรูปพรรณใส่กระเป๋า ขณะที่ชายคนที่ 2 ยืนถือปืนเล็งผู้ที่จะเข้าใกล้โดยเฉพาะพนักงานรักษาความปลอดภัย
เมื่อคนอื่นๆ ถอยห่างออกแล้วชายคนที่ 2 ได้ยืนอยู่นอกตู้กระจกและห้ามพนักงานหญิงที่อยู่ในร้านอีกอย่างน้อย 1 คน ซึ่งพยายามจะข้ามตู้กระจก ไม่ให้หลบหนีแต่ให้นั่งอยู่ที่พื้น จากนั้นคนร้ายทั้ง 2 คนได้เปิดกระเป๋าโกยเอาทองคำรูปพรรณซึ่งมีทั้งสร้อยคำ แหวน ฯลฯ ไปจนเต็มกระเป๋าท่ามกลางความแตกตื่นของพนักงานและลูกค้าที่ไปใช้บริการที่ต่างพากันวิ่งหลบหนีออกไปที่ลานจอดรถ เพราะกลัวว่าจะได้รับอันตราย เนื่องจากคนร้ายถือปืนชูขู่ไปมาอยู่ตลอดเวลา ก่อนที่คนร้ายจะใช้เวลาประมาณ 1 นาทีโกยเอาทองคำรูปพรรณจนพอใจและพากันวิ่งหลบหนีออกไปทางเดิม
ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบหลักฐานจากกล้องวงจรปิดพบทั้งคู่ขับขี่รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นสกรูปปี้ไอสีดำ ป้ายทะเบียน 2 กฐ 1084 เชียงราย หลบหนีออกไปทางบ้านโจ้โก้ ต.เวียง อ.เชียงของ และทิ้งรถจักรยานยนต์เอาไว้ที่พงหญ้าข้างแม่น้ำโขง คาดว่าอาจหลบหนีไปยังฝั่ง สปป.ลาว แล้ว ทางการไทยจึงประสานไปยังเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว ซึ่งอยู่ตรงกันข้ามแม่น้ำโขงเพื่อให้ช่วยติดตามหาตัวแล้วส่วนความเสียหายของร้านทองอยู่ระหว่างตรวจสอบ.