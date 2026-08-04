“สส.กุ๊ก” แจ้งความเอาผิดเพจดัง หลังถูกโยงเป็นญาติ “ปลัดโจ๊ก” ยืนยันไม่รู้จัก-ไม่เกี่ยวข้อง

กาญจนบุรี – “สส.กุ๊ก” ยศวัฒน์ มาไพศาลสิน สส.กาญจนบุรี พรรคภูมิใจไทย เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับเพจดัง หลังเผยแพร่ข้อความพาดพิงว่าเป็นญาติของผู้ถูกกล่าวหาในคดีทุจริตสอบท้องถิ่น ยืนยันไม่รู้จักและไม่มีความเกี่ยวข้อง พร้อมระบุแม้เพจจะแก้ไขโพสต์แล้ว แต่ข้อมูลเดิมถูกเผยแพร่จนกระทบต่อชื่อเสียง จึงขอใช้สิทธิ์ดำเนินการตามกฎหมาย
วันนี้( 4 ส.ค.) นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน หรือ “สส.กุ๊ก” สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรี เขต 3 พรรคภูมิใจไทย เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน สภ.ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษเพจชื่อดังระดับประเทศ กรณีเผยแพร่ข้อความพาดพิงว่าตนมีความสัมพันธ์เป็นญาติของบุคคลที่ตกเป็นข่าวในคดีทุจริตสอบท้องถิ่น
พร้อมกันนี้ นายยศวัฒน์ได้เผยแพร่ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ชี้แจงข้อเท็จจริงว่า จากกรณีที่เพจ “ชมรม STRONG ต้านทุจริตประเทศไทย” เผยแพร่ข้อความระบุว่าบุคคลตามข่าวเป็นญาติพี่น้องกับตน ส่งผลให้มีประชาชน เพื่อน และผู้ที่รู้จักจำนวนมากติดต่อเข้ามาสอบถาม
นายยศวัฒน์ยืนยันว่า ไม่รู้จัก ไม่ได้เป็นญาติ และไม่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด การนำชื่อไปเชื่อมโยงจึงไม่ตรงกับข้อเท็จจริง และอาจทำให้ประชาชนเข้าใจผิด ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของตนในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แม้ภายหลังเพจดังกล่าวจะมีการแก้ไขข้อความและลบชื่อของตนออกจากโพสต์แล้ว แต่เนื่องจากข้อความเดิมได้ถูกเผยแพร่สู่สาธารณะ และมีการแชร์ต่อออกไปก่อนการแก้ไข จึงได้ตัดสินใจเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน เพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกระบวนการกฎหมาย
นายยศวัฒน์ยังขอความร่วมมือจากประชาชน หากพบเห็นหรือครอบครองข้อความเดิม ขอให้งดเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลดังกล่าว และหากมีหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ขอให้ส่งต่อมายังฝ่ายกฎหมายของตน เพื่อใช้ประกอบการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.