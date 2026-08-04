กมธ.กิจการศาลฯ ลุยราชบุรี ดัน 4 อำเภอเป็น “พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” หนุนเศรษฐกิจฐานราก-ยกระดับคุณภาพชีวิต

ราชบุรี - คณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี ติดตามความคืบหน้าการผลักดัน 4 อำเภอ ได้แก่ บ้านโป่ง โพธาราม จอมบึง และสวนผึ้ง ให้ได้รับการประกาศเป็น “พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” เพื่อยกระดับการท่องเที่ยว สร้างรายได้ และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัด
วันนี้ ( 4 ส.ค.)ที่ห้องประชุมชั้น 4 เทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี คณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการผลักดันอำเภอบ้านโป่ง โพธาราม จอมบึง และสวนผึ้ง ให้เป็น “พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” ภายใต้การดำเนินงานขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.)
การประชุมมี นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายกฤษดา ประดิษฐ์กุล นายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง นางสาวกุลธิดา พยา นายอำเภอบ้านโป่ง หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี ในฐานะกรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการฯ เข้าร่วมประชุมบูรณาการแนวทางการขับเคลื่อน
นายอัครเดช กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน รับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน เพื่อนำไปสู่การผลักดันพื้นที่ทั้ง 4 อำเภอให้ได้รับการประกาศเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม
ที่ประชุมได้หารือถึงแผนงาน (Roadmap) และกรอบระยะเวลาในการประกาศพื้นที่พิเศษ การบูรณาการความร่วมมือระหว่าง อพท. จังหวัดราชบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจท่องเที่ยว และหอการค้าจังหวัด รวมถึงข้อจำกัดด้านกฎหมาย งบประมาณ การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว และความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเตรียมเสนอแนวทางต่อคณะรัฐมนตรีและสภาผู้แทนราษฎร
ในช่วงบ่าย คณะกรรมาธิการฯ ได้ลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุงสะพานวัดบ้านโป่งและสะพานค่ายหลวง พร้อมพิจารณาแนวทางก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง ก่อนเดินทางไปยัง “บึงกระจับ” เพื่อประเมินศักยภาพในการพัฒนาเป็นต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดราชบุรี
ทั้งนี้ การลงพื้นที่ครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อผลักดันจังหวัดราชบุรีสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ กระจายรายได้สู่ชุมชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน