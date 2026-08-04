กู้เรือประมง “โชคกัญญา” สำเร็จ หลังอับปางกลางทะเลเกาะกูดนานกว่า 2 วัน เตรียมลากเข้าฝั่งตรวจสอบ

ตราด – ชุดประดาน้ำและเรือประมงเอกชนสามารถกู้เรือประมง “โชคกัญญา” ที่อับปางกลางทะเลห่างเกาะกูดประมาณ 3 ไมล์ทะเล ได้สำเร็จ หลังปฏิบัติการต่อเนื่องนานกว่า 2 วัน โดยเตรียมลากเรือเข้าท่าเรือบ้านคลองมะขาม อำเภอคลองใหญ่ เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุและดำเนินการตามขั้นตอน ขณะที่เหตุการณ์ดังกล่าวเคยคร่าชีวิตลูกเรือแล้ว 3 ราย และยังสูญหายอีก 2 ราย
จากกรณีเรือประมง “โชคกัญญา” ทะเบียนเรือ 392301160 ขนาด 17.02 ตันกรอส ของนายอำนาจ สุดสงวน ออกเดินเรือจากท่าแม่กิมฮวย จังหวัดตราด เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2569 พร้อมลูกเรือรวม 5 คน เป็นคนไทย 1 คน และชาวกัมพูชา 4 คน
ต่อมาในช่วงที่เกิดพายุและคลื่นลมแรงต้นเดือนกรกฎาคม ไต๋เรือได้นำเรือเข้าหลบคลื่นลมบริเวณปลายแหลมเทียน อำเภอเกาะกูด ก่อนจะขาดการติดต่อเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2569
หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) จังหวัดตราด ร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือตราด ระดมกำลังค้นหา จนพบว่าเรือถูกคลื่นซัดอับปางกลางทะเล ห่างจากเกาะกูดประมาณ 3 ไมล์ทะเล โดยสามารถนำร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมาได้ 3 ราย ขณะที่ลูกเรืออีก 2 คนยังคงสูญหาย
ล่าสุด เมื่อวันที่ 3 สิงหาคมที่ผ่านมา ชุดประดาน้ำของสมาคมกู้ภัยบุญช่วยเหลือตราด พร้อมเจ้าของเรือและทีมเรือประมงรวม 3 ลำ ได้เริ่มภารกิจกู้เรือที่จมอยู่ใต้ทะเล
การปฏิบัติงานวันแรกสามารถยกเรือขึ้นมาได้เพียงครึ่งลำ ก่อนยุติภารกิจเนื่องจากสภาพอากาศและความยากลำบากของการทำงานใต้น้ำ แต่เมื่อลงมือกู้ต่อในวันถัดมา เรือกลับพลิกคว่ำและจมลงอีกครั้ง ทำให้ชุดประดาน้ำต้องเริ่มกระบวนการกู้ใหม่ทั้งหมด
กระทั่งช่วงเช้าวันที่ 4 สิงหาคม เวลาประมาณ 10.00 น. เจ้าหน้าที่สามารถกู้เรือประมง “โชคกัญญา” ขึ้นจากทะเลได้สำเร็จ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างลากเรือเข้าท่าเรือบ้านคลองมะขาม อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด คาดว่าจะถึงฝั่งในช่วงเวลาประมาณ 15.00-16.00 น.
ทั้งนี้ การกู้เรือครั้งนี้ถือเป็นอีกภารกิจสำคัญในการรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุทางทะเล รวมถึงการดำเนินการด้านประกันภัยและขั้นตอนทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป.