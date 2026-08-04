อดีตปลัดฯเชียงของ ต้องคดีปลอมใบ ป.3 กว่า 400 กระบอก รมควันตัวเองดับคาห้องเช่า

พะเยา - อดีตปลัดฯเชียงของต้องคดีปลอมใบ ป.3 กว่า 467 กระบอก รมควันดับคาห้องเช่า ผกก.เผยอาจเครียดเรื่องคดีความ-ต้องออกจากราชการ
วันนี้(4 ส.ค.) พ.ต.อ.ถนัด ชุ่มมะโน ผกก.สภ.เชียงคำ พร้อมด้วย ร.ต.อ.ธนชัย ใจแก้ว พนักงานสอบสวนร้อยเวร สภ.เชียงคำ เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสยามรวมใจพะเยาสำนักงานใหญ่ อ.เชียงคำ และแพทย์เวร รพ.เชียงคำ ได้ลงพื้นที่ไปยังหอพักแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.เชียงคำ หลังทางตำรวจได้รับแจ้งว่ามีคนรมควันจนเสียชีวิตภายในห้องพัก
เมื่อไปถึงพบว่าห้องพักดังกล่าวถูกปิดล็อกจากด้านใน เจ้าหน้าที่จึงได้ช่วยกันพังประตูเข้าไปจนพบร่างของผู้เสียชีวิต ทราบชื่อต่อมาคือ นายอภิสิทธิ์ จันทร์คำ อายุ 43 ปี อดีตปลัด อ.เชียงของ จ.เชียงราย ซึ่งเคยต้องคดีปลอมแปลงเอกสารทางราชการคือใบ ป.3 ถึง 467 กระบอก โดยสภาพผู้ตายนอนติดพื้นข้างเตียงและเท้าพาดขอบเตียง
นอกจากนี้ภายในห้องยังพบเทปกาวติดที่ประตูทางเข้าและห้องครัว คาดว่าผู้ตายน่าจะกันไม่ให้ควันออกไปข้างนอก อีกทั้งเจ้าหน้าที่ยังพบเบอร์โทรศัพท์จำนวน 3 หมายเลขถูกเขียนและวางไว้บนโต๊ะ ส่วนบริเวณรอบ ๆ ห้องไม่มีร่องรอยของการถูกทำร้ายแต่อย่างใดรวมทั้งยังพบเต้าอั้งโล่ตั้งกลางห้องของผู้ตายจำนวน 1 ใบเช่นกัน
พ.ต.อ.ถนัด เปิดเผยว่า ภายในห้องของผู้ตายไม่มีร่องรอยของการถูกทำร้าย พบเพียงเตาอั้งโล่สภาพใหม่ 1 ใบ คาดว่าผู้ตายน่าจะซื้อมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะ อีกทั้งประตูทั้งทางเข้าและออกถูกปิดด้วยเทปกาวเชื่อว่าผู้ตายน่าจะกันไม่ให้ควันออกสู่ด้านนอก ขณะที่แอร์ภายในห้องก็ยังเปิดทิ้งไว้
จากการสอบถามเจ้าของหอได้ข้อมูลประมาณว่าผู้ตายได้โทรศัพท์คุยกับแม่ก่อนที่น้ำเสียงจะเปลี่ยนไปและในเวลา ต่อมาแม่ผู้ตายคงจะโทรมาหาผู้ตายแต่ไม่รับสายจึงโทรหาเจ้าของหอก่อนจะมาพบเป็นศพในเวลาต่อมา
ทั้งนี้ปมเหตุรมควันตัวเองนั้นคาดว่าน่าจะมาจากที่ผู้ตายเคยต้องคดีปลอมแปลงใบ ป.3 ถึง 467 ใบ และเกิดภาวะความเครียดในเรื่องที่เกิดขึ้นอีกทั้งผู้ตายโดนให้ออกจากราชการอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้ทางตำรวจจะได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาทำการสอบสวนอย่างละเอียดกันต่อไป