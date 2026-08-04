ไม่ให้ประกันตัว!คุม2โจ๋หื่นทำแผนฉุดหญิงวัย39ปีหวังขืนใจในห้องน้ำสวนสาธารณะ

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ตำรวจ สภ.บ้านฝาง คุม 2 หนุ่มหื่นทำแผนประกอบคำรับสารภาพ ชี้จุดฉุดหญิงวัย 39 ปีเข้าห้องน้ำในสวนสาธารณะบึงสวาง ผู้ต้องหารับสบตาพยักหน้าเป็นสัญญาณก่อนลงมือ ผู้เสียหายกัดนิ้วและร้องขอความช่วยเหลือจนตำรวจผ่านมาพบทัน หนึ่งในผู้ต้องหายังแจ้งความเท็จอ้างถูกชิงทรัพย์ ตำรวจเตรียมฝากขังพร้อมคัดค้านประกันตัว เพราะเป็นคดีอุกฉกรรจ์ มีอัตราโทษสูง และเป็นคดีเกี่ยวกับความผิดทางเพศ
วันนี้(4 ส.ค.) พ.ต.อ.กรภพ เนตรไธสง ผกก.สภ.บ้านฝาง พร้อมพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.บ้านฝาง ควบคุมตัวนายธนโชติ หรือฟลุ๊ก อายุ 20 ปี และนายสิทธิชัย หรือไปป์ อายุ 21 ปี ทั้งคู่เป็นชาวตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จ.ขอนแก่น ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ...โดยผู้ต้องหาทั้งสองคนถูกดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันกระทำอนาจารแก่บุคคลอายุกว่า 15 ปี และ ร่วมกันหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่น จากกรณีเมื่อคืนวันที่ 2 ส.ค.ที่ผ่านมา ได้ร่วมกันฉุดกระชากลากถู หญิง อายุ 39 ปี และพยายามลากเข้าไปบริเวณห้องน้ำภายในสวนสาธารณะบึงสวาง เขตเทศบาลตำบลบ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
จุดแรกที่เจ้าหน้าที่นำผู้ต้องหาไปชี้ เป็นบริเวณที่นั่งแนวยาวริมบึง ติดกับถนนมลิวรรณ ถนนสายหลัก มีประชาชนสัญจรผ่านไปมาตลอด ผู้ต้องหาทั้งสองให้การว่า ก่อนเกิดเหตุได้นั่งดื่มสุรากันที่บ้านในตำบลสาวะถี หลังจากนั้นพากันขี่รถจักรยานยนต์ออกมาเที่ยวเล่น กระทั่งมาถึงสวนสาธารณะบึงสวาง และพบผู้เสียหายนั่งอยู่เพียงลำพัง ผู้ต้องหาอ้างว่า ต่อมาได้นั่งดื่มสุราร่วมกับผู้เสียหายบริเวณดังกล่าว ก่อนจะก่อเหตุขึ้น
จากนั้นเจ้าหน้าที่พาผู้ต้องหาไปยังจุดที่สอง บริเวณด้านหน้าห้องน้ำ ซึ่งอยู่เยื้องจากจุดแรกประมาณ 20 เมตร และเป็นจุดที่กล้องวงจรปิดบันทึกภาพขณะที่ผู้ต้องหาทั้งสองกำลังฉุดลากผู้เสียหายเข้าไปในห้องน้ำ และในจุดดังกล่าว นายฟลุ๊ก อายุ 20 ปี ใช้มือปิดปากผู้เสียหาย ก่อนถูกผู้เสียหายกัดบริเวณนิ้วมือซ้ายจนเป็นแผล ขณะที่นายไปป์ยังคงพยายามฉุดลากผู้เสียหายเข้าห้องน้ำให้ได้ กระทั่งเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางมาถึง ผู้ต้องหาทั้งสองจึงปล่อยตัวผู้เสียหายและวิ่งหลบหนี
จุดที่สามอยู่บริเวณด้านหลังห้องน้ำ เป็นซอยที่มีบ้านเรือนประชาชนและมีต้นไม้ขึ้นหนาแน่น ผู้ต้องหาทั้งสองข้ามรั้วและวิ่งหลบหนีเข้าไปในพื้นที่สวนบ้านเรือนประชาชน ก่อนอาศัยความมืดหลบหนีไปได้ ต่อมา นายฟลุ๊กได้ออกมาสร้างสถานการณ์เข้าแจ้งความกับตำรวจ โดยกล่าวอ้างว่าตนถูกคนร้ายชิงทรัพย์ โทรศัพท์มือถือ เสื้อผ้า และทรัพย์สินต่าง ๆ ไปทั้งหมด
ผู้ต้องหาทั้งสองสารภาพว่าไม่มีใครเป็นผู้นำ แต่ทั้งคู่มองหน้ากันและพยักหน้าให้กัน เป็นอันเข้าใจกัน แล้วร่วมกันลงมือทันที ทั้งคู่เล่าอีกว่า ก่อนเกิดเหตุเวลาประมาณ 19.00 น. ได้นั่งดื่มสุรากันอยู่ที่บ้านในตำบลสาวะถี รวมประมาณ 3 ขวด จนมีอาการมึนเมา จากนั้นพากันขี่รถจักรยานยนต์เที่ยวเล่นมาเรื่อย ๆ จนถึงอำเภอบ้านฝาง เมื่อมาถึงบริเวณใกล้สะพานลอย ทั้งคู่เห็นผู้เสียหายนั่งอยู่เพียงลำพัง แต่ขับรถเลยไปก่อนเพื่อเติมน้ำมันและซื้อสุรามานั่งดื่มบริเวณบึงสวาง เมื่อกลับมายังพบว่าผู้เสียหายนั่งอยู่บริเวณที่นั่งริมบึงจึงลงมือก่อเหตุ
พ.ต.อ.กรภพ กล่าวว่า จากการสอบสวนทราบว่า ช่วงเวลาประมาณ 21.00 น. ผู้เสียหายเดินทางมานั่งเล่นที่สวนสาธารณะบึงสวาง ซึ่งตามปกติจะมีประชาชนมานั่งพักผ่อน พูดคุย และนัดพบกันเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน ต่อมาช่วงใกล้เวลา 22.00 น. ผู้ก่อเหตุทั้งสองขี่รถจักรยานยนต์มาจอดและเข้าไปพูดคุยกับผู้เสียหาย แต่ผู้เสียหายไม่ต้องการพูดคุยด้วย จึงเดินเลี่ยงไปนั่งอีกจุดหนึ่ง ผู้ก่อเหตุทั้งสองยังเดินตามไปนั่งประกบข้าง พร้อมชวนดื่มสุราและพูดคุย โดยถือสุราติดมือมาด้วย
จากนั้นผู้ก่อเหตุพูดจาในลักษณะล่อแหลมและถามซื้อบริการจากผู้เสียหาย ผู้เสียหายปฏิเสธ พร้อมบอกว่าไม่ใช่บุคคลลักษณะดังกล่าว และตนเองมีอายุมากแล้ว ขออย่าพูดเช่นนี้ ก่อนลุกเดินหนีเพื่อกลับบ้าน
ระหว่างที่ผู้เสียหายกำลังเดินออกไป ผู้ก่อเหตุทั้งสองลุกขึ้นจับและกระชากแขน ก่อนลากผู้เสียหายไปตามพื้น มุ่งหน้าไปบริเวณห้องน้ำด้านหลังป้อมยาม พยายามลากเข้าไปเพื่อกระทำอนาจาร ผู้เสียหายพยายามต่อสู้ขัดขืน โดยนายฟลุ๊กซึ่งเป็นผู้ต้องหาคนตัวใหญ่ ถูกผู้เสียหายกัดบริเวณนิ้วมือซ้ายจนเป็นแผล จึงปล่อยมือ ส่วนนายไปป์ซึ่งเป็นผู้ต้องหาคนตัวเล็ก ยังคงพยายามดึงลากผู้เสียหายไปทางห้องน้ำ ผู้เสียหายดิ้นต่อสู้ตลอดเวลา จนมีบาดแผลและรอยถลอกตามร่างกายจากการถูกดึงกระชาก พยายามเกาะขอนไม้บริเวณหน้าห้องน้ำไว้ กระทั่งรถยนต์สายตรวจซึ่งออกตระเวนตรวจบริเวณดังกล่าวเป็นประจำผ่านมาถึงพอดี
เมื่อผู้เสียหายเห็นรถสายตรวจจึงร้องตะโกนขอความช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ตำรวจรีบวิ่งเข้าไปตรวจสอบ เมื่อผู้ต้องหาทั้งสองเห็นตำรวจจึงวิ่งข้ามรั้วของบึงสวาง หลบหนีไปทางด้านหลังบ้านเรือนประชาชนและเข้าไปซ่อนตัว เจ้าหน้าที่พยายามใช้ไฟส่องค้นหา แต่เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมืดและเป็นพื้นที่บ้านเรือนประชาชน ไม่ทราบว่าผู้ก่อเหตุหลบหนีเข้าไปลึกเพียงใด จึงยังไม่สามารถจับกุมได้ในขณะนั้น เจ้าหน้าที่จึงนำตัวผู้เสียหายไปพบแพทย์ ก่อนพาเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดี
ต่อมาเวลาประมาณ 01.00 น. นายฟลุ๊กเดินทางเข้าไปที่ สภ.บ้านฝาง และแจ้งต่อพนักงานสอบสวนว่า ตนเองถูกคนร้าย 2 คนชิงทรัพย์ โดยอ้างว่าถูกชิงโทรศัพท์มือถือ เสื้อผ้า และทรัพย์สินทั้งหมดไป และขอให้ตำรวจสืบสวนติดตามจับกุมคนร้ายให้ด้วย แต่พนักงานสอบสวนและตำรวจสายตรวจพบพิรุธหลายประการ และสงสัยว่าไม่น่าจะเกิดเหตุชิงทรัพย์ในพื้นที่และบริเวณตามที่นายฟลุ๊กกล่าวอ้าง รวมทั้งลักษณะของผู้ที่เข้าแจ้งความไม่สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่กล่าวอ้าง
รุ่งเช้าเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจึงลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดทั้งกรณีหญิงวัย 39 ปีถูกฉุด และกรณีที่นายฟลุ๊กแจ้งว่าถูกชิงทรัพย์ พร้อมเชิญผู้เสียหายมาดูภาพจากกล้องวงจรปิดและภาพของบุคคลที่เข้าแจ้งความ เมื่อเจ้าหน้าที่นำภาพให้อยู่ในกระบวนการชี้ตัว ผู้เสียหายยืนยันว่า บุคคลที่เข้าแจ้งความว่าถูกชิงทรัพย์ คือหนึ่งในผู้ก่อเหตุที่ร่วมฉุดกระชากและพยายามลากตนไปทางห้องน้ำ
ผกก.สภ.บ้านฝาง กล่าวอีกว่า หลังผู้เสียหายชี้ตัวยืนยัน ตำรวจชุดสืบสวนตรวจสอบข้อมูลและนำตัวผู้ต้องหาทั้งสองมาที่ สภ.บ้านฝาง ก่อนที่ทั้งคู่จะยอมรับว่าเป็นผู้ลงมือฉุดกระชากและใช้กำลังลากผู้เสียหาย เพื่อกระทำอนาจารหรือล่วงละเมิดทางเพศจริง แต่เกิดความตกใจเมื่อเห็นรถสายตรวจและสัญญาณไฟของเจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงวิ่งหลบหนี พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาผู้ต้องหาทั้งสองรายในความผิดฐาน “ร่วมกันกระทำอนาจารแก่บุคคลอายุกว่า 15 ปี และร่วมกันหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่น”
ส่วนนายฟลุ๊ก ซึ่งเข้าแจ้งความว่าตนเองถูกชิงทรัพย์ ถูกแจ้งข้อหาเพิ่มอีกหนึ่งข้อหา คือ”แจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน” ก่อนนำตัวผู้ต้องหาทั้งสองไปขออำนาจศาลฝากขังระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินคดี โดยพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหาทั้งสอง เนื่องจากพิจารณาว่าเป็นคดีอุกฉกรรจ์ เป็นความผิดที่มีอัตราโทษสูง และเป็นคดีเกี่ยวกับความผิดทางเพศ และจากการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของผู้ต้องหาทั้งสองราย ยังไม่พบว่ามีประวัติอาชญากรรม เคยต้องโทษ หรือเคยถูกจับกุมมาก่อน