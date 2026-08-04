ปักหมุดอนาคตขอนแก่น! คิกออฟวางผังนโยบายระดับจังหวัด รับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-จัดประชุมการวางและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1 วางเป้ากำหนดทิศทางพัฒนาพื้นที่ด้านกายภาพ สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ครอบคลุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมืองและชนบท การพัฒนาเศรษฐกิจ และโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสมกับศักยภาพของจังหวัด
วันนี้ (4 ส.ค.) ที่ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย จัดประชุมการวางและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1 เพื่อกำหนดกรอบทิศทางการพัฒนาจังหวัดในอนาคตให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และความต้องการของประชาชน โดยมีนายประจวบ รักแพทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้าร่วมประชุมกว่า 250 คน
การประชุม รับฟังความคิดเห็นการวางและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัดขอนแก่น เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถติดตามและมีส่วนร่วมได้อย่างทั่วถึง การประชุมครั้งนี้เพื่อชี้แจงแนวทาง หลักการ และขั้นตอนการจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัด ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการกำหนดทิศทางการใช้ประโยชน์พื้นที่ การพัฒนาเมือง ระบบคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาว
นางกัลยา รักแต่งาน นักผังเมืองชำนาญการพิเศษ กล่าวว่า การจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัดขอนแก่น มีเป้าหมายเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ด้านกายภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายของภาครัฐทุกระดับ ครอบคลุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมืองและชนบท การพัฒนาเศรษฐกิจ และโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสมกับศักยภาพของจังหวัด
การประชุมครั้งนี้เป็นการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน เพื่อนำข้อคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพ ปัญหา ข้อจำกัด และความต้องการของพื้นที่ มาประกอบการจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัดให้ครบถ้วนและตอบโจทย์การพัฒนาในอนาคต
นางกัลยา กล่าวเพิ่มเติมว่ากรมโยธาธิการและผังเมืองจะรวบรวมข้อเสนอแนะทั้งหมดมาปรับปรุงผังนโยบายระดับจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้เป็นกรอบการพัฒนาพื้นที่ที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของจังหวัด และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในระยะยาว
ขณะที่นายกำพล สีกา โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าการจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัดไม่ใช่เพียงการแก้ปัญหาน้ำท่วม แต่เป็นการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ทั้งจังหวัดในระยะยาว โดยเชื่อมโยงบทบาทของเมืองหลักและเมืองศูนย์กลาง เช่น ขอนแก่น บ้านไผ่ ชุมแพ พล น้ำพอง และอุบลรัตน์ ให้เติบโตตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่
แต่ละเมืองมีจุดเด่นแตกต่างกัน ทั้งด้านโลจิสติกส์ การค้า การท่องเที่ยว พลังงาน อุตสาหกรรม และบริการทางการแพทย์ การจัดทำผังนโยบายครั้งนี้จึงเป็นการกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นในช่วง 20 ปีข้างหน้า ให้ทุกพื้นที่เชื่อมโยงกันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดได้อย่างสมดุลและยั่งยืน