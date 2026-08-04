ลาวกวาดล้างหนัก!สแกมเมอร์สารพัดสัญชาติสุมหัวสามเหลี่ยมทองคำ

สามเหลี่ยมทองคำ - สปป.ลาว เดินหน้ากวาดล้างทลายแหล่งสแกมเมอร์ต่อเนื่อง..ล่าสุดบุกจับขบวนการตุ๋นออนไลน์สารพัดสัญชาติสุมหัวแถบสามเหลี่ยมทองคำ รวบทั้งจีน-เมียนมา-เอธิโอเปีย-ปากีฯ-อินเดีย-มาเลย์ รวมทั้งคนลาวเอง รวมเกือบร้อย
วันนี้ (4 ส.ค.) สื่อออนไลน์ของกองบัญชาการป้องกันความสงบ (ปกส.) หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจแขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ได้เผยพร่ข่าวสารว่าทางคณะกรรมการพรรคประจำกองบัญชาการ ปกส.แขวงบ่อแก้ว ได้มีคำสั่งให้เจ้าหน้าท่ีประสานกับเจ้าหน้าที่ ปกส.เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออกปราบปรามขบวนการหลอกลวงทางโทรคมนาคมหรือแก๊งสแกมเมอร์ในเขตเมืองต้นผึ้งอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งผลการตรวจค้นที่อาคารหลังหนึ่งในเขตเมืองต้นผ้งเจ้าหน้าที่ สปป.ลาว พบบุคคลจำนวนมากกำลังทำงานอยู่ภายในอาคารในลักษณะเป็นสำนักงาน มีโต๊ะ เก้าอี้ และแต่ละคนได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปรวมถึงโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมอินเตอร์เน็ตเพื่อทำงาน
เจ้าหน้าที่ สปป.ลาว พบของกลางเป็นเครื่องแล็ปท็อปจำนวน 1 เครื่อง คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะจำนวน 133 เครื่อง และโทรศัพท์มือถือจำนวน 431 เครื่อง
รวมทั้งสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยที่ทำงานอยู่ภายในได้จำนวนทั้งหมด 87 คน เป็นชายจำนวน 74 คนและหญิงจำนวน 13 คน แยกเป็นชายชาวจีน 4 คน ชายเวียดนาม 69 คน เป็นชาย 57 คนและหญิง 12 คน ชายชาวเมียนมา 4 คน ชาวเอธิโอเปีย ปากีสถาน อินเดีย และมาเลเซีย รวม 9 คน และชายชาวลาวอีก 1 คน
ล่าสุดขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนและขยายผลตามขั้นตอนทางกฎหมาย สปป.ลาว.