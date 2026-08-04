ผู้เชี่ยวชาญICOMOSถึงเชียงใหม่พร้อมเดินหน้าทันทีลงพื้นที่8แหล่งมรดกวัฒนธรรมประเมินขึ้นทะเบียนมรดกโลก

เชียงใหม่ - ผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ หรือ ICOMOS พร้อมเริ่มปฏิบัติภารกิจแล้ว เดินหน้าลงพื้นที่ตรวจประเมินทางเทคนิค แหล่งมรดกวัฒนธรรม 8 แห่ง ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพิจารณาความพร้อมของการเสนอชื่อ จังหวัดเชียงใหม่นครหลวงของล้านนา ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
ช่วงเช้าวันนี้(4 ส.ค.69) ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันให้การต้อนรับนายชาริฟ ชัมส์ อิมมอน (Mr. Sharif Shams Imon) ผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ (ICOMOS) ซึ่งเดินทางมาตรวจประเมินทางเทคนิค เพื่อพิจารณาความพร้อมของการเสนอชื่อ "เชียงใหม่ นครหลวงล้านนา" ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก
โดยได้จัดให้มีการบรรยายสรุปภาพรวม แนวทางการประเมินของ ICOMOS พร้อมรับชมวีดิทัศน์และการนำเสนอคุณค่าโดดเด่นของแหล่งมรดกวัฒนธรรมและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่ ซึ่งจุดเด่นสำคัญที่เชียงใหม่นำเสนอ คือ การเป็น "ภูมิทัศน์วัฒนธรรม" ที่ยังคงรักษาความเป็นเมืองประวัติศาสตร์ไว้ได้อย่างสมบูรณ์ ควบคู่กับการเป็นเมืองที่ผู้คนยังคงอาศัยและดำรงวิถีชีวิตอยู่จริง สะท้อนความต่อเนื่องของมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตมาจนถึงปัจจุบัน
จากนั้นช่วงสายคณะผู้เชี่ยวชาญICOMOSได้เดินทางต่อไปเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลและนิทรรศการแหล่งมรดกวัฒนธรรม ณ คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ ซึ่งรวบรวมข้อมูลแหล่งมรดกสำคัญทั้ง 8 แห่ง ประกอบด้วย วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง วัดอุโมงค์ สวนพุทธธรรม วัดสวนดอก พระอารามหลวง วัดเชียงมั่น วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร และแนวคูเมืองกับกำแพงเมืองเชียงใหม่
ขณะที่ช่วงบ่าย ทางคณะผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจเยี่ยมวัดเชียงมั่น วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร และวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ซึ่งเป็นโบราณสถานหลักในพื้นที่เสนอขอขึ้นทะเบียนมรดกโลก เพื่อประเมินคุณค่า ความสมบูรณ์ และการบริหารจัดการพื้นที่ตามหลักเกณฑ์ขององค์การยูเนสโก ก่อนการพิจารณาในขั้นตอนต่อไป