บุกทลายปาร์ตี้ยาบนแพ! ฉลองวันเกิดกลางแม่น้ำแควน้อย รวบ 55 วัยรุ่น ฉี่ม่วง 34 ราย ยึดเคตามีน-กระสุนปืน

กาญจนบุรี - เปิดปฏิบัติการ “ผ่าแผนยุทธการ 90 วัน พิฆาตยาเสพติด” บุกจับปาร์ตี้ยาเสพติดบนแพเธคกลางแม่น้ำแควน้อย จังหวัดกาญจนบุรี ตรวจพบวัยรุ่นร่วมงาน 55 คน ฉี่ม่วง 34 ราย ยึดเคตามีนจำนวนมาก พร้อมเครื่องกระสุนปืนขนาด .380 อีก 2 นัด ก่อนคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย
นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวกมลชญา ประเสริฐสิน ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี นายสมบูรณ์ แผนสมบูรณ์ นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี และหน่วยงานด้านความมั่นคง บูรณาการกำลังเปิดปฏิบัติการ “ผ่าแผนยุทธการ 90 วัน พิฆาตยาเสพติด (Operation 90 Days)” เข้าทลายปาร์ตี้ยาเสพติดบนแพเธคกลางแม่น้ำแควน้อย
หลังได้รับแจ้งจากสายข่าวว่ามีกลุ่มวัยรุ่นนัดจัดงานวันเกิด พร้อมลักลอบเสพและจำหน่ายยาเสพติดภายในงาน กลางดึกวานนี้ (3 ส.ค.)
ภายหลังได้รับข้อมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้สั่งประชุมวางแผน พร้อมมอบหมายให้นายพีรวิชญ์ ฉายวิเชียร ป้องกันจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมชุดปฏิบัติการพิเศษ ศป.ปส.จังหวัดกาญจนบุรี สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาญจนบุรีที่ 1 บูรณาการกำลังร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอเมืองกาญจนบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัดกาญจนบุรี เข้าปฏิบัติการ โดยมีนายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ควบคุมการปฏิบัติด้วยตนเอง
จากการสืบสวนพบว่า กลุ่มวัยรุ่นได้เช่าแพเธคชื่อดังเพื่อล่องฉลองวันเกิดในแม่น้ำแควน้อย โดยนัดหมายลงแพที่ท่าลงแพบ้านลิ้นช้าง หมู่ 1 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี เจ้าหน้าที่จึงเฝ้าสังเกตการณ์จนผู้ร่วมงานลงแพครบทั้งหมด ก่อนใช้เรือยนต์ล่องติดตามในระยะห่างเพื่อไม่ให้ผิดสังเกต
กระทั่งเวลาประมาณ 21.30 น. แพได้จอดพักริมฝั่ง เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าตรวจค้น พร้อมสั่งให้ดีเจหยุดเปิดเพลงและเปิดไฟส่องสว่าง ก่อนแยกผู้ร่วมงานออกเป็นชายและหญิงเพื่อตรวจสอบ
ผลการตรวจสอบพบผู้ร่วมงานทั้งหมด 55 คน เป็นชาย 32 คน และหญิง 23 คน จากการตรวจค้นพบยาเสพติดให้โทษประเภท 2 (เคตามีน) บรรจุในซองพลาสติกใสแบบรูดเปิด-ปิด จำนวนหลายซอง ซึ่งจากการสืบสวนเบื้องต้นเชื่อว่ามีการนำมาเพื่อจำหน่ายให้กับผู้ร่วมงาน นอกจากนี้ยังพบเครื่องกระสุนปืนขนาด .380 จำนวน 2 นัด จึงตรวจยึดไว้เป็นของกลาง
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ได้ตรวจหาสารเสพติดในร่างกายผู้ร่วมงานทั้ง 55 คน พบมีผลเป็นบวกหรือ “ฉี่ม่วง” จำนวน 34 คน แบ่งเป็นชาย 14 คน และหญิง 20 คน ส่วนผู้ที่ไม่พบสารเสพติดได้ทำประวัติไว้ ก่อนสั่งลากแพกลับเข้าฝั่งบริเวณบ้านลิ้นช้าง เพื่อนำผู้ต้องหาทั้งหมดเข้าสอบสวนที่ที่ว่าการอำเภอเมืองกาญจนบุรี
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดของกลางทั้งหมด พร้อมควบคุมตัวผู้เสพยาเสพติดและผู้ที่เกี่ยวข้องส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองกาญจนบุรี เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย และขยายผลถึงแหล่งที่มาของยาเสพติดและผู้จำหน่ายต่อไป