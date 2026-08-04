สนธิกำลังนับร้อยเคาะประตูบุกจับ จนท.เทศบาลแม่สอด-หิ้วคุ้ยหลักฐานทุจริตออกบัตร อีกึนหนีซุกบีจีเอฟ.พม่า

ตาก - คณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียน-ตร. กว่า 100 นาน บุกเคาะประตูบ้านจับ 2 เจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอด หิ้วค้นห้องทะเบียน และต่างด้าว คุ้ยหลักฐานทุจริตออกบัตรโดยมิชอบ อีกคนหนีซุกอกทหารกะเหรี่ยงบีจีเอฟ.
วันนี้ (4 ส.ค.) เวลา 06.00 น.ที่สถานีตำรวจภูธรแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก พ.ต.อ.สถาพร รอดโพธิ์ ทอง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง กว่า 130 นาย ระหว่างตำรวจ กองบังคับการตำรวจภูธร จ.ตาก สภ.แม่สอด กองบังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จ.ตาก ชุดปฏิบัติการ คณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียน DOPA N.I.C.E อำเภอแม่สอด และสำนักงาน ป.ป.ท.
โดยหลังจากให้นโยบายในการปฏิบัติการแล้ว มีการจัดชุดเจ้าหน้าที่ไปจับกุมผู้ต้องหาตามเป้าหมาย 13 หมาย และหมายค้น 2 หมายในเขตเทศบาลตำบลแม่สอด และตำบลท่าสายลวด ซึ่งใช้หมายศาลเข้าไปตรวจค้นเป้าหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตบัตร 10 ปี ที่ออกให้โดยเทศบาลนครแม่สอด เมื่อปีพ.ศ.2566 เจ้าหน้าที่ได้กุมกุมชาวเมียนมาไปหลายรายนำส่งที่สภ.แม่สอด และที่สำคัญใช้หมายศาลจับข้าราชการเทศบาล 1 ราย ที่บ้านส่วนตัวในพื้นที่ตำบลท่าสายลวด
ต่อมาชุดปฎิบัติการได้เข้าไปตรวจค้นห้องทะเบียนราษฎร์ ของสำนักงานเทศบาลนครแม่สอด และจับเจ้าหน้าที่ไป 2 ราย เป็นข้าราชการชาย 1 ราย และหญิงอัตราจ้าง 1 รายที่ทำงานในห้องทะเบียนราษฎร์ ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนในการส่อทุจริตในการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน หรือที่เรียกว่า บัตรหัว 0 ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์ ในพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก หรือ การออกบัตร 10 ปี และออกบัตร 10 ให้บุคคลต่างด้าว ที่ถือหนังสือเดินทาง 10 ราย ในการมัดตัวผู้กระทำผิด นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดอีกคนหนึ่งเรียกกันว่า ชื่อแขก เจ้าหน้าที่ได้ออกหมายจับ และทราบว่า หนีไปกบดานกับทหารกะเหรี่ยงบีจีเอฟ.ในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านแล้ว จากผู้กระทำผิดทั้งหมด 3 คน
ล่าสุด เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัว เจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอด ทั้ง 2 คน ไปสอบปากคำที่สภ.แม่สอดแล้ว