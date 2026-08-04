กลุ่มจังหวัด ‘สนุก’ รุกตลาดท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ปักธงชูจุดขาย “เมือง 3 ธรรม” ลุยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเข็มแข็ง

นครพนม – กลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนบน 2 หรือ "สนุก" สกลนคร นครพนม และ มุกดาหาร) เดินหน้ายกระดับการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและกระจายรายได้สู่ชุมชน ล่าสุดเปิดตัวโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลาด และการประชาสัมพันธ์กลุ่มจังหวัดสนุก ภายใต้แคมเปญ “เที่ยวสนุก สุขสบาย” ชูอัตลักษณ์ SANOOK เมือง 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) หวังดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มสายบุญ สายมู และผู้แสวงหาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเข้าสู่พื้นที่
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลนาแก อ.นาแก จ.นครพนม ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสินค้าทางการท่องเที่ยว SANOOK เมือง 3 ธรรม โดยมี นางสาวนงนุช สีทาน้อย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม รายงานถึงวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมอย่างคึกคัก
ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า กลุ่มจังหวัดสนุกมีศักยภาพสูงมากในด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ การจัดงานครั้งนี้ไม่ใช่แค่การจัดตลาดนัดชุมชน แต่เป็นการสร้างแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่ใช้วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ท้องถิ่นเป็นมูลค่าเพิ่ม (Soft Power) เพื่อดึงดูดเม็ดเงินท่องเที่ยวให้ลงไปถึงมือผู้ประกอบการรายย่อยและชุมชนอย่างแท้จริง"
ด้าน นางสาวนงนุช สีทาน้อย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม กล่าวเสริมว่า ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุกเน้นการเชื่อมโยง 3 มิติหลัก ได้แก่ ธรรมะ ศูนย์รวมศาสนสถานสำคัญ เช่น พระธาตุพนม (นครพนม), พระธาตุเชิงชุม (สกลนคร) และพระพุทธนวราชบพิตร/วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ (มุกดาหาร),ธรรมชาติ ทัศนียภาพอันงดงามริมฝั่งแม่น้ำโขง อุทยานแห่งชาติภูพาน และหนองหารและวัฒนธรรม วิถีชีวิตและกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลาย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร
บรรยากาศภายในงานดังกล่าวเต็มไปด้วยความคึกคัก มีการจัดแสดงสินค้าและกิจกรรมไฮไลต์เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว อาทิ ตลาดสินค้าชุมชน OTOP Premium: การนำสุดยอดผลิตภัณฑ์เด่นจากทั้ง 3 จังหวัดมาร่วมออกร้าน ไม่ว่าจะเป็นผ้าครามสกลนคร ผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรนครพนม และสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านมุกดาหาร,การแสดงศิลปวัฒนธรรมอัตลักษณ์ท้องถิ่น การแสดงพิธีกรรม "เหยา" ซึ่งเป็นพิธีกรรมความเชื่อดั้งเดิมในการรักษาโรคและเอาขวัญของชาวผู้ไทย รวมถึงการรำบูชา "พระธาตุศรีคุณ" พระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันอังคาร ณ อำเภอนาแก
รวมถึงการท่องเที่ยวสายมูเชิงวัฒนธรรม พิธีสืบชะตาเสริมบารมี "รวมพลคนเกิดวันอังคาร" เพื่อตอบรับกระแสท่องเที่ยวสายความเชื่อ (Mutelu Tourism) ที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย
จากข้อมูลของ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม และ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า ภูมิภาคแถบลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลาง (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) เป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายสำคัญที่มีการเติบโตของนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ (โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจาก สปป.ลาว และเวียดนาม) อย่างต่อเนื่อง
โดยมี สถิติทางการท่องเที่ยวที่น่าจับตามองดังนี้ 1.ตลาดการท่องเที่ยวเชิงศรัทธา (Faith-Based Tourism) ในกลุ่มจังหวัดสนุก สร้างรายได้หมุนเวียนให้แก่พื้นที่เฉลี่ยปีละหลายพันล้านบาท โดยนครพนมและสกลนครถือเป็นศูนย์กลางสำคัญของการท่องเที่ยวไหว้พระธาตุประจำวันเกิด 7 วัน 8 พระธาตุ 2.การจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวในระดับกลุ่มจังหวัด คาดว่าจะช่วยเพิ่มอัตราการเข้าพัก (Occupancy Rate) ของโรงแรมในพื้นที่ช่วงกรีนซีซั่น (Green Season) ขึ้นอีก 15–20% และเพิ่มยอด spending ต่อหัวของนักท่องเที่ยวผ่านการซื้อสินค้า OTOP และอาหารท้องถิ่น
การเคลื่อนไหวของกลุ่มจังหวัด ‘สนุก’ ในครั้งนี้ จึงถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการดึงความโดดเด่นของภูมิภาคออกมาเป็นจุดขาย เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์การเป็นศูนย์กลาง "ธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม" ที่พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสความสุขและวิถีชีวิตอันทรงคุณค่าอย่างยั่งยืน