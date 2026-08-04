นทท.จีน-คนไทยเปิดฉากซัดกันนัวริมถนนท่าแพ เหตุไม่พอใจเดินสวนไหล่ชนกัน-ตร.เร่งเคลียร์ให้ความเป็นธรรม

เชียงใหม่-ไทย-จีนซัดกันนัว! ครอบครัว นทท.จีน เดินเที่ยวท่าแพ สวนกับคนไทยแล้วไหล่ชนกัน ต่างไม่พอใจ เปิดฉากสาวหมัดใส่กันจนคลิปว่อน ล่าสุด ตร.เชียงใหม่ เรียกเคลียร์แล้ว ยืนยันให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย ดำเนินการตามพยานหลักฐาน
จากกรณีปรากฏคลิปเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียเป็นเหตุการณ์ที่นักท่องเที่ยวชาวจีนกับคนไทยมีปากเสียงและทำร้ายร่างกายกันบนทางเท้าย่านถนนท่าแพ หลังจากกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มากันหลายคนเป็นครอบครัวเดินสวนกับคนไทยแล้วมีการชนกันจนนำไปสู่การทะเลาะวิวาทเมื่อวันที่1ส.ค.69 นั้น รายงานข่าวแจ้งว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว ชุดสืบสวน กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2 ร่วมกับพนักงานสอบสวน สภ.เมืองเชียงใหม่ ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและติดตามผู้เกี่ยวข้อง พบว่าเหตุเกิดเมื่อวันที่ 1 ส.ค.69 เวลาประมาณ 12.00 น. โดยครอบครัวนักท่องเที่ยวชาวจีนจำนวน 9 คน ซึ่งมีทั้งเด็กและผู้สูงอายุ เดินสวนกับคู่กรณีชาวไทย ก่อนเกิดการเฉี่ยวชนและมีปากเสียง จนนำไปสู่การผลักและทำร้ายร่างกายกัน โดยสมาชิกในครอบครัวนักท่องเที่ยวได้เข้าห้ามปรามจนเหตุการณ์ยุติลง ก่อนทั้งสองฝ่ายจะแยกย้ายกันไป
ขณะที่ฝ่ายคนไทยได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.เมืองเชียงใหม่ และต่อมา เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวได้ติดตามครอบครัวนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ปรากฏในคลิปเพื่อสอบถามข้อเท็จจริง โดยนักท่องเที่ยวให้ข้อมูลว่าได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เช่นกัน แต่ไม่ประสงค์ดำเนินคดีกับคู่กรณี อีกทั้งไม่ทราบว่ามีการบันทึกภาพและเผยแพร่คลิปผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จนกระทั่งได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเป็นอย่างดี
ส่วนประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับสถานะการพำนักของนักท่องเที่ยวชาวจีน เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า นักท่องเที่ยวรายดังกล่าวได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่าจะดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างรอบด้าน เพื่อให้ความเป็นธรรมตามกระบวนการยุติธรรม
นอกจากนี้ตำรวจท่องเที่ยวและ สภ.เมืองเชียงใหม่ ระบุว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นกรณีกระทบกระทั่งระหว่างบุคคล ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อภาพรวมด้านความปลอดภัยของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งยังคงเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัยและพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี มีน้ำใจ และช่วยกันสร้างบรรยากาศที่อบอุ่น เป็นมิตร เพื่อเสริมสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่