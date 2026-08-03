“ภัทรพงศ์” ลงพื้นที่กาญจน์ ติดตามปัญหาจราจร-โครงสร้างพื้นฐาน เร่งแก้จุดเสี่ยงด่านมะขามเตี้ย-แยกท่าล้อ

กาญจนบุรี - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ติดตามแผนงานด้านคมนาคม พร้อมรับฟังปัญหาจากประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่อำเภอด่านมะขามเตี้ย และบริเวณแยกท่าล้อ สั่งเร่งแก้ไขจุดเสี่ยงด้านการจราจร เพิ่มความปลอดภัยการเดินทาง รองรับการขยายตัวของพื้นที่
วันนี้ (3 ส.ค. 2569) .นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับมอบหมายจาก นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมและให้การต้อนรับ นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามแผนงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
การลงพื้นที่ครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากประชาชน หน่วยงานในพื้นที่ รวมถึงกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการคมนาคมขนส่ง โครงสร้างพื้นฐาน และความปลอดภัยในการเดินทาง ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
โดยมี นายผดุงศักดิ์ สรุจิกำจรวัฒนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม นายชูเกียรติ จีนาภักดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรี เขต 2 นายวาทิต มาไพศาลสิน นายอำเภอด่านมะขามเตี้ย นางสาวชลธิชา วงษ์อุตสาห์ นายอำเภอท่าม่วง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
สำหรับประเด็นสำคัญที่หารือ ได้แก่ การพัฒนาโครงข่ายถนนให้มีความปลอดภัยมากขึ้น การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างให้ครอบคลุมพื้นที่ รวมถึงการลดจุดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน โดยกรมทางหลวง (ทล.) ได้รายงานแผนพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางในพื้นที่ อาทิ โครงการขยายไหล่ทางทางหลวงหมายเลข 3209 สายท่ามะกา-กลอนโด เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ ยังมีโครงการปรับปรุงทางแยกเข้าสู่อำเภอด่านมะขามเตี้ย ด้วยการเพิ่มช่องจราจรทางตรง ช่องรอเลี้ยว ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร และไฟฟ้าแสงสว่าง รวมถึงโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่บนทางหลวงหมายเลข 3209 ซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการในระยะต่อไป
จากนั้น นายภัทรพงศ์ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่บริเวณแยกท่าล้อ เพื่อติดตามแนวทางแก้ไขปัญหาการจราจร โดยกรมทางหลวงรายงานความคืบหน้าโครงการปรับปรุงทางแยกและติดตั้งไฟสัญญาณจราจรบริเวณแยกท่าล้อ เพื่อแก้ไขปัญหาการเดินทาง จุดกลับรถ และการรับ-ส่งนักเรียน
พร้อมกันนี้ ยังติดตามโครงการออกแบบทางแยกต่างระดับและสะพานข้ามทางรถไฟบริเวณแยกท่าล้อ ระยะที่ 2 ซึ่งอยู่ระหว่างการสำรวจและออกแบบ เพื่อเตรียมเสนอขอรับงบประมาณก่อสร้างในอนาคต
ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสภาพปัญหาอย่างใกล้ชิด และเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวก เพิ่มความปลอดภัย และยกระดับคุณภาพการเดินทางให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางในจังหวัดกาญจนบุรีต่อไป.