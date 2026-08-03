ฝนถล่มราชบุรี! กิ่งไม้ยักษ์หักทับรถเก๋ง ชายวัย 77 ติดคาซาก เจ็บสาหัส

ราชบุรี - ฝนตกหนักลมกระโชกแรงในพื้นที่ จ.ราชบุรี ทำกิ่งไม้ขนาดใหญ่หักโค่นทับรถเก๋ง บริเวณทางเข้าสนามกอล์ฟค่ายบุรฉัตร ชายวัย 77 ปี ติดอยู่ภายในรถนานกว่า 30 นาที ก่อนเจ้าหน้าที่ใช้เครื่องตัดถ่างช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาล
วันนี้( 3 ส.ค.) เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเขางู อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี รับแจ้งเหตุกิ่งไม้ขนาดใหญ่หักทับรถยนต์ บริเวณทางเข้าสนามกอล์ฟค่ายบุรฉัตร ใกล้อุทยานหินเขางู ตำบลเกาะพลับพลา จึงประสานกำลังมูลนิธิปฐมบรมราชานุสรณ์ และกองพลทหารช่าง เข้าตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุพบกิ่งไม้ขนาดใหญ่ 2 กิ่งหักลงมาทับรถเก๋งยี่ห้อซูซูกิ สีขาว ทะเบียน กง-4919 สมุทรสงคราม จนตัวรถได้รับความเสียหายอย่างหนัก ภายในพบผู้บาดเจ็บทราบชื่อ นายนพดล ตัณฑโกไศย อายุ 77 ปี ติดอยู่ภายในรถ เจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่องตัดถ่างช่วยเหลือนานกว่า 30 นาที จึงสามารถนำตัวออกมาได้
เบื้องต้นผู้บาดเจ็บมีอาการบาดเจ็บบริเวณหลังและต้นคอ ไม่สามารถขยับตัวได้ เจ้าหน้าที่รีบนำส่งโรงพยาบาลราชบุรี ภายในรถยังพบถุงกอล์ฟและอุปกรณ์กอล์ฟ คาดว่าผู้บาดเจ็บเพิ่งเดินทางกลับหลังเสร็จสิ้นการออกรอบในสนามกอล์ฟ
จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ก่อนเกิดเหตุพื้นที่มีฝนตกหนักและลมกระโชกแรง ประกอบกับบริเวณดังกล่าวมีต้นไม้ขนาดใหญ่เรียงรายตลอดสองข้างทาง คาดว่าลมได้พัดกิ่งไม้ที่ผุอยู่แล้วให้หักลงมากระแทกกิ่งด้านล่าง ก่อนร่วงลงมาทับรถที่กำลังขับผ่านพอดี
หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ได้เร่งตัดและเคลื่อนย้ายกิ่งไม้ออกจากพื้นผิวการจราจร เพื่อเปิดเส้นทางให้ประชาชนสามารถสัญจรได้ตามปกติ
ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจแนะนำให้ผู้บาดเจ็บรักษาตัวจนหายก่อน จากนั้นจึงเข้าแจ้งความเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินการขอรับค่าสินไหมจากบริษัทประกันภัย
เนื่องจากเหตุการณ์ครั้งนี้เข้าข่ายความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ.