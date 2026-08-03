ส.วอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจับมือเชียงใหม่เตรียมจัดแข่งวอลเลย์บอลหญิงBYD DMI 6th SEA V CUP 2026 ดึง4ชาติชั้นนำอาเซียนชิงชัย

เชียงใหม่-สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง BYD DMI 6th SEA V CUP 2026 ระหว่างวันที่ 7 – 9 ส.ค.69 โดย4ทีมชาติชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน "ไทย-เวียดนาม-ฟิลิปปินส์-อินโดนีเซีย" เข้าร่วมชิงชัย
เย็นวันนี้(3ส.ค.69) ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และนายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง BYD DMI 6th SEA V CUP 2026 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 9 ส.ค.69 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีทีมวอลเลย์บอลหญิงชั้นนำของภูมิภาคอาเซียนทั้ง 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้
ทั้งนี้การจัดการแข่งขันครั้งนี้ เพื่อสร้างความสุขและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งด้านการท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร การคมนาคม และธุรกิจบริการต่างๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนและสร้างประโยชน์แก่ประชาชน พร้อมทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานกีฬาวอลเลย์บอลของประเทศสมาชิก เปิดโอกาสให้นักกีฬาได้พัฒนาฝีมือ สั่งสมประสบการณ์ และเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันในระดับเอเชียและระดับโลก รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการแข่งขันวอลเลย์บอลระดับนานาชาติในภูมิภาค
สำหรับการจำหน่ายบัตรเข้าชมผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 3 ส.ค.69 ได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม และถูกจองเต็มหมดแล้ว อย่างไรก็ตามยังมีการเปิดจำหน่ายบัตรผ่านช่องทางออฟไลน์ในวันที่ 6 ส.ค.69 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ขณะที่โปรแกรมการแข่งขัน ได้แก่ วันที่ 7 ส.ค.69 เวลา 13.00 น. อินโดนีเซีย VS เวียดนาม เวลา 16.30 น. ฟิลิปปินส์ VS ไทย, วันที่ 8 ส.ค.69เวลา 13.00 น. เวียดนาม VS ฟิลิปปินส์ เวลา 16.30 น. ไทย VS อินโดนีเซีย และวันที่ 9 ส.ค.69 เวลา 13.00 น. ฟิลิปปินส์ VS อินโดนีเซีย เวลา 16.30 น. ไทย VS เวียดนาม.