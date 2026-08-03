(คลิป)2โจ๋หื่นฉุดหญิงวัย39ปีออกกำลังกายสวนสาธารณะหวังข่มขืน โชคดีสายตรวจผ่านเจอช่วยทัน

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ภาพวงจรปิดจับภาพชัด ชายวัยรุ่น 2 คน พยายามฉุดกระชากลากหญิงวัย 39 ออกกำลังกายในสวนสาธารณะในเขตเทศบาลบ้านฝาง โชคดีมีสายตรวจผ่านไปเจอ จึงหนีหลุดพ้นเงื้อมมือวัยรุ่นหื่น ด้าน 1ใน2ชายโฉดทำทีเข้าแจ้งความถูกชิงทรัพย์กลบเกลื่อนความผิด แต่ตำรวจตรวจสอบจากวงจรปิดพบเป็นคนเดียวกัน สุดท้ายถูกจับทั้งคู่
ภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณรอบบึงสวาง ในเขตเทศบาลบ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น สามารถบันทึกวินาทีที่หญิงสาวคนหนึ่งถูกชาย 2 คน พยายามฉุดกระชากลากถูเข้าไปภายในอาคารหลังหนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่ข้างถนนบริเวณสวนสาธารณะ หญิงสาวพยายามขัดขืน พร้อมร้องเรียกตำรวจให้เข้าช่วยเหลือ ต่อมาชายคนหนึ่งมองเห็นอะไรบางอย่าง ก่อนวิ่งหลบหนีออกจากบริเวณดังกล่าวไป เหลือชายอีกคนที่ยังคงพยายามฉุดรั้งหญิงสาวเอาไว้
จากนั้นชายคนที่สองได้ปล่อยตัวหญิงสาวและวิ่งหลบหนีไปเช่นกัน หญิงสาวจึงยกมือโบกเรียกตำรวจให้เข้ามาช่วยเหลือ พร้อมบอกว่า “มันไปแล้ว มันจะข่มขืนหนู” ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ 2 นายเดินเข้ามาสอบถามเหตุการณ์ โดยหญิงสาวบอกกับตำรวจว่า “มันลากหนู หนูจะเดินกลับบ้าน มันไปทางป่า เสื้อสีแดงกับเสื้อสีดำ”
ภายหลังรับทราบข้อมูล เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เดินไปค้นหาผู้ก่อเหตุ พร้อมตะโกนว่า “เฮ้ย ออกมา ออกมา ไม่ออกมายิง” ก่อนจะมีตำรวจอีกนายเข้ามาสมทบ และร่วมกันเดินค้นหาชายทั้งสองคนที่ก่อเหตุและหลบหนีไปภายในบริเวณดังกล่าว เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา 21.37 น. คืนที่ผ่านมา( 2 ส.ค.)
ต่อมาวันนี้(3ส.ค.)พ.ต.อ.กรภพ เนตรไธสง ผกก.สภ.บ้านฝาง เปิดเผยว่า น.ส.บี (นามสมมุติ) อายุ 39 ปี ชาวต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น เข้าแจ้งความกับ พ.ต.ต.ณัฐนนท์ รัตนวงษ์ สว.(สอบสวน) สภ.บ้านฝาง ว่า หลังเดินออกกำลังกายที่รอบบึงสวาง ในเขตเทศบาลบ้านฝาง ก็นั่งเล่นที่ริมบึง จู่ๆก็ถูกชายวัยรุ่น 2 คน ขับขี่รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า เวฟ สีขาว-น้ำเงิน ไม่ติดทะเบียน ฉุดกระชาก พยายามลากเข้าไปในห้องน้ำสาธารณะ ของเทศบาลเพื่อกระทำอนาจาร โชคดีที่มีตำรวจมาช่วยไว้ได้ทัน
ส่วนชายวัยรุ่น 2 คน ได้หลบหนีไป หลังเกิดเหตุตำรวจชุดสืบสวน สภ.บ้านฝาง ร่วมกันจับกุมนายธนโชติ (สงวนนามสกุล) อายุ 20 ปี ชาว ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น และนายสิทธิชัย (สงวนนามสกุล) อายุ 21 ปี ชาว ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่นเช่นกัน
และในคืนเดียวกัน แต่ละคนละเวลา ได้มีนายธนโชติ (สงวนนามสกุล) อายุ 20 ปี เข้าแจ้งความว่า ถูกคนร้ายชิงทรัพย์ เอาโทรศัพท์มือถือและเงินสดไป เหตุเกิดที่ริมถนนใกล้บึงสวาง เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงลงบันทึกรับแจ้งความไว้ เพื่อสืบสวนหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฏหมาย
ผกก.สภ.บ้านฝาง กล่าวว่า หลังพนักงานสอบสวน รับแจ้งความจากหญิงสาว น.ส.บี (นามสมมุติ) อายุ 39 ปี จึงประสานชุดสืบสวนและสายตรวจ ลงพื้นที่ตรวจที่เกิดเหตุ เพื่อหาเบาะแสของชายวัยรุ่น 2 คนที่พยายามอนาจารหญิงสาวรายดังกล่าว ก็พบภาพจากวงจรปิดบันทึกภาพชายวัยรุ่น 2 คน กำลังฉุดลากหญิงสาว เข้าในห้องน้ำสาธารณะ จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งนำภาพในวงจรปิด และภาพของนายธนโชติ (สงวนนามสกุล) อายุ 20 ปี ที่เข้าแจ้งความว่าถูกชิงทรัพย์มาให้หญิงสาวดู หญิงสาวชี้ภาพยืนยันว่า นายธนโชติ (สงวนนามสกุล) เป็น 1 ใน 2 คนร้ายที่พยายามฉุดตนไปทำอนาจาร
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ติดตามตัวนายธนโชติ (สงวนนามสกุล)ที่บ้านพักมาสอบสวน จากการสอบสวน ให้การรับสารภาพว่า ในคืนเกิดเหตุ ร่วมกับนายสิทธิชัย (สงวนนามสกุล) อายุ 21 ปี ซื้อสุรามาดื่มแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ตระเวนไปเรื่อย จนมานั่งเล่นที่บึงสวางบ้านฝาง ก็พบหญิงสาวนั่งอยู่ริมน้ำเพียงลำพัง จึงเข้าไปนั่งคุยด้วย เมื่อหญิงสาวเผลอจึงพากันฉุด ลากตัวหญิงสาว เพื่อจะเอาเข้าไปทำอนาจารในห้องน้ำ แต่มีคนมาเห็น จึงรีบหนีกลับบ้าน
แต่กลัวความผิด จึงแกล้งเป็นผู้เสียหายถูกชิงทรัพย์ เข้าแจ้งความกับตำรวจ สภ.บ้านฝาง เพราะคิดว่า ตำรวจไม่รู้ จากนั้นก็กลับบ้านนอน กระทั่งถูกตำรวจตามตัวพบ
หลังการสอบสวน เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เชิญตัวผู้เสียหายมาดูตัว ทั้ง 2 คน ซึ่งผู้เสียหายชี้ตัวยืนยันว่า เป็นชาย 2 คนที่ฉุดลากตัวจากริมน้ำไปที่ห้องน้ำสาธารณะ เพื่อทำอนาจารจริง เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวทั้ง 2 คน โดยตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหา “ร่วมกันกระทำอนาจารแก่บุคคลอายุกว่า 15 ปี และ หน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่น”