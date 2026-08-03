อดีต สส.กาญจน์ ฝากถึงนายกฯ อนุทิน คัดนักลงทุนคุณภาพ ปราบธุรกิจผิดกฎหมาย ปมค้านโรงแต่งแร่ทุนจีน

กาญจนบุรี - อดีต สส.กาญจนบุรี แกนนำชาวหนองขาว โพสต์ถึงนายกรัฐมนตรี เรียกร้องคัดกรองนักลงทุนต่างชาติ พร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง หลังชาวบ้านกว่า 3,000 คน ร่วมลงชื่อคัดค้านโครงการโรงแต่งแร่ในพื้นที่
นายฉัตรพันธ์ เดชกิจสุนทร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกาญจนบุรี เขต 2 และแกนนำชาวตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นผู้ร่วมเคลื่อนไหวคัดค้านการก่อสร้างโรงแต่งแร่ของบริษัท ไบร์ทบิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัท ดีพ เอิร์ธ ทรัพยากร จำกัด บนพื้นที่ 19 ไร่ หมู่ 7 ตำบลหนองขาว เปิดเผยว่า ภายหลังประชาชนกว่า 3,000 คน ร่วมลงชื่อแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับโครงการเมื่อวันที่ 2 สิงหาคมที่ผ่านมา ล่าสุดได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงรัฐบาล
นายฉัตรพันธ์ ระบุข้อความถึงนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี โดยเรียกร้องให้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการคัดกรองนักลงทุนต่างชาติที่มีคุณภาพ ควบคู่กับการเร่งจัดการปัญหาการลงทุนที่ผิดกฎหมาย พร้อมตั้งคำถามถึงการใช้นอมินี การประกอบกิจการที่สร้างมลพิษ และธุรกิจที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่
พร้อมเสนอให้รัฐบาลเร่งดำเนินการ 3 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ การตรวจสอบและปราบปรามการใช้นอมินีอย่างจริงจัง การตรวจสอบกิจการที่ก่อมลพิษหรือทำลายสิ่งแวดล้อม หากพบการกระทำผิดให้ดำเนินการตามกฎหมาย และการตรวจสอบกิจการที่ไม่สร้างประโยชน์ต่อคนไทย ไม่จ้างแรงงานไทย หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
อดีต สส.กาญจนบุรี ย้ำว่า ประชาชนไม่ได้คัดค้านการลงทุนจากต่างประเทศ แต่ต้องการเห็นการลงทุนที่โปร่งใส มีความรับผิดชอบ และเคารพกฎหมายไทย พร้อมระบุว่า หากรัฐบาลปล่อยให้ผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมายดำเนินธุรกิจต่อไป จะส่งผลกระทบต่อทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาว
ทั้งนี้ ข้อความดังกล่าวเป็นความเห็นและข้อเรียกร้องของนายฉัตรพันธ์ เดชกิจสุนทร ที่เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ภายหลังการเคลื่อนไหวคัดค้านโครงการโรงแต่งแร่ในพื้นที่ตำบลหนองขาว ซึ่งยังอยู่ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานภาครัฐ.