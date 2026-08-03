ทหารพรานรวบ 3 กัมพูชาลอบเข้าไทย สารภาพหวังทำงานตลาดโรงเกลือ นายจ้างไทยออกค่าหัว 6,500 บาท

สระแก้ว - ทหารพรานกองกำลังบูรพาจับกุมชาวกัมพูชา 3 คน ลักลอบเดินเท้าผ่านช่องทางธรรมชาติเข้าไทย สารภาพเตรียมเข้าทำงานเย็บกระเป๋าในตลาดโรงเกลือ โดยมีนายจ้างชาวไทยรับผิดชอบค่าผู้นำพารายละ 6,500 บาท ตำรวจเร่งขยายผลติดตามนายหน้าและผู้เกี่ยวข้อง
วันนี้ (3 ส.ค.) กองกำลังบูรพา โดยหน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศ ชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ 1202 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการข่าวที่ 2 จับกุมชาวกัมพูชา 3 คน เป็นชาย 2 คน และหญิง 1 คน ขณะลักลอบเดินเท้าผ่านช่องทางธรรมชาติเข้าสู่ประเทศไทย ก่อนข้ามถนนศรีเพ็ญ หรือทางหลวงหมายเลข 3446 ในพื้นที่บ้านป่าไร่ใหม่ หมู่ 8 ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
การจับกุมครั้งนี้เป็นผลจากการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา บริเวณระหว่างจุดตรวจการณ์ อ.06 – อ.07 เพื่อป้องกันการลักลอบกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดน
จากการตรวจสอบพบว่า ผู้ต้องหาทั้งหมดไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารการเดินทาง และรับสารภาพว่าเป็นชาวกรุงพนมเปญและจังหวัดโพธิสัตว์ ประเทศกัมพูชา โดยได้รับการชักชวนจากเพื่อนให้เดินทางเข้ามารับจ้างเย็บกระเป๋าในตลาดโรงเกลือ ด้วยค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท
ผู้ต้องหายังให้การว่า ได้ว่าจ้างผู้นำพาให้พาเดินทางข้ามชายแดน โดยมีค่าหัวรายละ 6,500 บาท ซึ่งนายจ้างชาวไทยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด และจะชำระเงินเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย แต่ระหว่างเดินข้ามถนน เจ้าหน้าที่ทหารพรานที่ซุ่มเฝ้าตรวจสามารถเข้าจับกุมได้ทันที ขณะที่ผู้นำพาอาศัยความชุลมุนหลบหนีกลับไปฝั่งกัมพูชาได้
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สภ.คลองลึก ดำเนินคดีในข้อหา เป็นบุคคลต่างด้าวลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมเร่งขยายผลติดตามตัวผู้นำพา นายหน้า และผู้ว่าจ้างที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ทั้งนี้ กองกำลังบูรพาและหน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศ ยังคงเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจตลอดแนวชายแดน เพื่อสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมือง การค้ามนุษย์ และการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบ สร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา.