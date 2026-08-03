นอภ.ชะอำสั่งด่วน! คุมตัวชายถือขวานขู่ทำร้าย 2 หนุ่มส่งอาหาร ส่ง รพ.ประเมินอาการ เตรียมพิจารณาบำบัด

เพชรบุรี - นายอำเภอชะอำสั่งฝ่ายปกครอง ตำรวจ และ อส. ลงพื้นที่ควบคุมตัวชายวัย 37 ปี ที่ก่อเหตุถือขวานพยายามทำร้ายพนักงานร้านอาหาร 2 พี่น้อง ก่อนนำส่งโรงพยาบาลชะอำประเมินอาการ พร้อมสั่งโรงเรียนหยุดเรียน 1 วัน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและประชาชน
จากกรณีเกิดเหตุชายถือขวานพยายามทำร้ายพนักงานร้านอาหาร 2 พี่น้อง ขณะขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งอาหารให้ลูกค้าภายในหมู่บ้านบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อคืนวันที่ 2 สิงหาคมที่ผ่านมา จนสร้างความหวาดผวาให้กับประชาชนในพื้นที่
ล่าสุด วันนี้( 3 ส.ค.) ร.ต.ท.ภพชนก ชลานุเคราะห์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และนายแก้ว คงวงศ์ นายอำเภอชะอำ ได้สั่งการให้นายทัศนัย พวงบุปผา ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นำกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) กองร้อย อส.ที่ 3 อำเภอชะอำ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ตรวจสอบและควบคุมตัวชายผู้ก่อเหตุ
เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัว นายวีรยุทธ (สงวนนามสกุล) อายุ 37 ปี ชาวบ้านหมู่ 2 ตำบลบางเก่า ได้ที่บ้านพักบริเวณด้านหลังโรงเรียนบ้านบางเก่า ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลชะอำ เพื่อเข้ารับการประเมินอาการทางการแพทย์และดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำและสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน
นายแก้ว คงวงศ์ นายอำเภอชะอำ เปิดเผยว่า หลังเกิดเหตุได้สั่งการให้โรงเรียนในพื้นที่หยุดการเรียนการสอนเป็นเวลา 1 วัน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและประชาชน พร้อมประสานฝ่ายปกครอง ตำรวจ โรงพยาบาลชะอำ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ร่วมประเมินอาการของผู้ก่อเหตุอย่างละเอียด
หากผลการประเมินของแพทย์เห็นสมควร จะดำเนินการส่งตัวเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูที่มณฑลทหารบกที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี เป็นระยะเวลา 1-3 เดือน หรือดำเนินการตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นายอำเภอชะอำยังขอความร่วมมือจากประชาชน หากพบผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่ออันตรายต่อสังคม ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ที่ว่าการอำเภอชะอำ หรือสายด่วนนายอำเภอชะอำ โทร. 08-6161-6156 เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ลดความเสี่ยงในการเกิดเหตุร้ายในพื้นที่ต่อไป.