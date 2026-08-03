อึ้ง!ชาวเมี่ยนเมืองน่านต้องมัดผลผลิตลาก-ดึงฝ่าน้ำหลากส่งตลาดกันทุกปีร่วมครึ่งศตวรรษ

น่าน - ต้องมัดลากดึงฝ่ากระแสน้ำกันเหนื่อยทุกปี..พี่น้องชาวเมี่ยนละเบ้ายา-เกษตรกรอีกหลายหมู่บ้านของตำบลสะเนียน เมืองน่าน เดือดร้อนมาร่วมครึ่งศตวรรษ หน้าฝน-ฤดูน้ำหลาก ห้วยสมุนขึ้นสูงจนรถผ่านไม่ได้ ต้องมัดกระสอบเงาะ-ทุเรียน-ข้าวโพด-ยางพารา ข้ามน้ำส่งตลาดทุกปี วอนขอสะพานข้ามลำน้ำยกระดับคุณภาพชีวิต
ชาวบ้านและเกษตรกรมากกว่า 3-4 หมู่บ้าน ส่วนใหญ่เป็นพี่น้องชาติพันธุ์เมี่ยน ในพื้นที่ ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน กำลังเดือดร้อนหนัก จากความยากลำบากในการขนย้ายผลผลิตทางการเกษตร จากดอยสูงข้ามลำน้ำห้วยสมุน ซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญ และเป็นเส้นทางสายหลักที่ใช้ขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเป็น เงาะ ทุเรียน ข้าวโพด และยางพารา ออกสู่ตลาดภายนอก
นายมนต์ชัย ลีไพรัช ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 บ้านละเบ้ายา เล่าว่า ช่วงที่มีฝนตกหนักและฤดูน้ำป่าไหลหลาก ระดับน้ำในห้วยสมุนจะมีสูงขึ้นจนท่วมเต็มพื้นที่ จนยานพาหนะทุกชนิดรวมถึงประชาชน และเกษตรกร ไม่สามารถเดินทางข้ามไป-มาได้โดยสิ้นเชิง
และช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต เกษตรกรจำเป็นต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการนำผลผลิตทางการเกษตร บรรจุใส่กระสอบ มัดด้วยเชือก แล้วใช้แรงคนดึงลากกระสอบผลผลิตลอยข้ามน้ำไปอีกฝั่งอย่างยากลำบาก
กระทบทั้งเรื่องเวลา สร้างความอ่อนล้าในการลำเลียงผลผลิต และ ที่สำคัญผลผลิตบางส่วนได้รับความเสียหายด้วย
ซึ่งชาวบ้านและเกษตรกรต้องเผชิญความยากลำบากนี้ มานานกว่า 50 ปีแล้ว ปัจจุบันมีผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับการส่งเสริมและเป็นรายได้หลักของเกษตรกรในพื้นที่จำนวนมาก อยากให้มีสะพานที่แข็งแรงไว้ข้ามลำน้ำห้วยสมุนเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร จะช่วยทำให้ชีวิตของชาวบ้านและเกษตรกรดีขึ้
ด้านนายชานเส็ง แช่ผ่าน ส.อบต.สะเนียน เปิดเผยว่า ชาวบ้านและเกษตรกร ต้องการสะพานข้ามลำห้วยสมุน แต่เนื่องจากโครงการดังกล่าวจำเป็นต้องใช้เงินงบประมาณค่อนข้างสูง คาดการณ์ว่าอาจต้องใช้ประมาณ 1-2 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งเกินศักยภาพและขีดความสามารถด้านงบประมาณของอบต.สะเนียน ที่จะสามารถจัดสรรงบประมาณมาดำเนินการได้เองเพียงลำพัง จึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาช่วยสนับสนุนงบก่อสร้าง เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่มั่นคงถาวร