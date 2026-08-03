เหยื่อเกือบร้อยรวมตัวร้องเรียน ล่านายหน้าเถื่อนตุ๋นไปทำงาน ตปท.สูญเงินรวมหลายสิบล้าน

เชียงราย - เหยื่อขบวนการตุ๋นแรงงานไปทำงานต่างประเทศ รวมตัวร้องจัดหางานฯ แจ้ง ตร.ล่านายหน้าเถื่อน หลอกพาไปทำงานไอร์แลนด์-แคนาดา เชิดเงินหัวละเฉียด 300,000-400,000 กว่าบาท รวมเกือบ 100 ราย บางรายพาเดิทางจริงแต่ไม่มีงานให้ทำตามคำอ้าง
วันนี้(3 ส.ค.) ผู้เสียหายถูกขบวนการหลอกไปทำงานต่างประเทศ จำนวน 81 ราย เป็นชาวเชียงราย 69 ราย และจังหวัดอื่นๆ อีก 12 ราย รวมตัวเข้าร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางาน จ.เชียงราย เพื่อขอให้ดำเนินคดีและทวงค่าเสียหายคืนมา
ซึ่งนายรุจติศักดิ์ รังษี รองผู้ว่าฯเชียงราย นำเจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) จ.เชียงราย เจ้าหน้าที่ตำรวจ ภ.จว.เชียงราย สำนักงานจัดหางาน จ.เชียงราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับเรื่องร้องทุกข์ พร้อมสอบปากคำแต่ละราย
สรุปได้ว่าทั้งหมดได้ติดต่อทางออนไลน์ TikTok กับผู้ที่อ้างว่าสามารถพาไปทำงานประเทศไอร์แลนด์ในทวีปยุโรปและประเทศแคนาดาในทวีปอเมริกาเหนือ แต่ละคนหลงเชื่อจึงโอนเงินไปให้เฉลี่ยรายละ 290,000-350,000 บาท เพื่อเป็นค่าดำเนินการ
แต่หลังจากนั้นก็ไม่สามารถติดต่อกับบุคคลดังกล่าวได้อีกเลย และส่วนใหญ่ยังไม่ได้เดินทาง มีบางคนได้เดินทางไปถึงประเทศไอร์แลนด์จริงแต่ไม่มีงานให้ทำตามที่อ้าง จึงต้องไปขอความช่วยเหลือจากสถานเอกอัคราชทูตไทย
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบผู้ที่สมอ้างเป็นนายหน้านำพาแรงงานไปทำงานต่างประเทศดังกล่าว เป็นเอกชนที่ไม่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจจัดหางานเพื่อไปทำงานต่างประเทศ จึงรวบรวมข้อมูลหลักฐานจากทุกรายเพื่อนำไปประกอบการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนในท้องที่ จ.เชียงราย รวมจำนวน 11 สถานีตำรวจภูธร และจังหวัดอื่นๆ อีก 10 สถานีรวมทั้งหมด 21 สถานีตำรวจ
นายไก่ อายุ 32 ปี ชาว อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย กล่าวว่าตนเห็นไลฟ์สดใน TikTok อ้างว่าเป็นบริษัทจัดหางานพาคนไปทำงานที่ประเทศแคนาดา มีการอ้างว่ามีคนเคยไปทำงานผ่านบริษัทนี้มาแล้ว ตนเข้าไปสอบถามก็ได้รับการชักชวนให้สมัครไปทำงานแลกกับการจ่ายเงินให้แบ่งเป็นงวดๆ เช่น ค่ายื่นเอกสาร ค่าตรวจสุขภาพ ฯลฯ รวมกันแล้วประมาณ 380,000 บาท โดยครั้งสุดท้ายมีการขอค่าเคลียร์เอกสารอีก 39,000 บาท
แต่หลังจากจ่ายไปหมดแล้วผู้ที่อ้างเป็นบริษัทจัดหางานบอกให้รอวีซ่าจากประเทศปลายทางก่อน แต่ตนเห็นว่าผ่านมาหลายเดือนก็ไม่ได้รับคำตอบจึงแจ้งขอยกเลิกและขอเงินคืนแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้อีกเลย
ด้านนายรุจติศักดิ์ กล่าวว่าแนวทางการช่วยเหลือทั้ง 81 รายคือการดำเนินคดีและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีก จังหวัดจะช่วยรวบรวมพยานหลักฐานและประสานกับตำรวจในแต่ละสถานี รวมทั้งหน่วยงานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวงยุติธรรม ฯลฯ เพื่อให้เจ้าทุกข์ทุกรายไปแจ้งความดำเนินคดีทั้งทางอาญาและทางแพ่ง
โดยเฉพาะเอกชนรายนี้ประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต โฆษณาชักชวนโดยไม่มีใบอนุญาต ซึ่งเข้าข่ายความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา
นอกจากนี้จะประสานขอสนับสนุนค่าทนายความ ค่าธรรมเนียมศาล และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
ด้านการป้องกันเหตุทาง จ.เชียงราย ได้จัดทำ "เชียงรายโมเดล" โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดฝึกอบรม ทดสอบ ตรวจสุขภาพ ตรวจประวัติอาชญากรรม และยื่นขอวีซ่าอย่างครบวงจรโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเมากและไม่ต้องกู้เงินนอกระบบเพื่อให้สามารถไปทำงานที่ต่างประเทศได้โดยไม่ถูกหลอกต่อไป
พ.ต.อ.ภาสกร สุขะ ผกก.สอบสวน กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.เชียงราย กล่าวว่าได้สั่งการให้ทุกสถานีตำรวจในพื้นที่เตรียมความพร้อมรับแจ้งความ อำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าให้ปากคำ พร้อมประสานสำนักงานจัดหางาน จ.เชียงราย เพื่อกำหนดแนวทางดำเนินคดีให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อไป
ด้าน น.ส.อังศุวีร์ มณีณัฐกุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนจัดหางาน จ.เชียงราย กล่าวว่าปัญหาการหลอกลวงลักษณะนี้เกิดขึ้นต่อเนื่อง ส่วนใหญ่ผู้เสียหายถูกชักชวนผ่านทางออนไลน์และหลงเชื่อบริษัทที่ไม่ได้รับอนุญาต จึงขอประชาสัมพันธ์ว่าบริษัทที่จะจัดหางานไปต่างประเทศได้ต้องจดทะเบียนอย่างถูกต้องและได้รับใบอนุญาตจากกรมการจัดหางาน เช่นเดียวกับตำแหน่งงานและการโฆษณารับสมัครงานก็ต้องผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่เช่น จึงขอให้ประชาชนสอบถามสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกแห่งก่อนตัดสินใจพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ.