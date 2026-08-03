คลิปตบหัวโจ๋พ่นพิษ! สั่งเด้งยกชุด 4 สายตรวจ สภ.บ้านเป็ด นายจ้างลั่น 'เป็นตำรวจทำแบบนี้ได้หรือ?'

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-คลิปตบหัวโจ๋พ่นพิษ! ผกก.สภ.บ้านเป็ด ลงนามคำสั่งย้ายสายตรวจในคืนเกิดเหตุทั้ง 4 นายไปปฏิบัติหน้าที่สายงานอื่น พร้อมตั้งกรรมการสอบสวนวินัย ย้ำให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย ด้านนายจ้างพนักงานร้านหมูกระทะ ชี้เป็นตำรวจแล้วทำแบบนี้ได้ด้วยหรือ พร้อมให้ลูกจ้างไปแจ้งความแล้ว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บอสโน๊ต หรือนายมานิต โทแสง ชาว จ.มหาสารคาม ผู้บริหารวงหมอลำอีสานนครศิลป์ และเจ้าของธุรกิจหลากหลายในจังหวัด ได้ไลฟ์สดลงใน Facebook ส่วนตัวของตัวเอง (Manit Tosang) พูดถึงกรณีที่ตำรวจสภ.บ้านเป็ด ใช้มือตบศีรษะพนักงานของร้านหมูกระทะ ของตนว่า เป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจสภ. บ้านเป็ดตบเด็กพนักงานร้านจนเลือดกำเดาไหลโดยตบสองครั้ง
ทั้งให้เหตุผลส่วนตัวในคลิปวิจารณ์ถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่า คุณเป็นถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไม่ควรไปตบเด็กจนเลือดกำเดาไหลขนาดนี้ก็ได้ และพนักงานที่บาดเจ็บ ก็ไม่ได้ไปมั่วสุมในคืนดังกล่าวเพราะ เพิ่งเลิกงานจากร้านเดินทางไปหาเพื่อน และไปถึงไม่นานก็เกิดเหตุขึ้น เท่าที่สอบถามเหตุการณ์น้องพนักงานที่บาดเจ็บบอกว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจมาไล่ให้กลับบ้าน เพราะดึกแล้วซึ่งทุกคนก็ขานรับและจะแยกย้ายกัน
น้องที่บาดเจ็บก็บอกว่าผมกำลังจะกลับครับ ผมเพิ่งมาถึง แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจกลับพูดเสียงแข็งกลับมาว่ามึงกวนตีนกูเหรอ ก่อนจะตบหนึ่งครั้งตามคลิปที่ปรากฏ ทำให้น้องที่บาดเจ็บมองตำรวจด้วยความมึนงง และก็ถูกตบอีกหนึ่งครั้ง จนเลือดกำเดาไหลออกมา แต่จังหวะที่สองนั้นคริปถูกตัดไปก่อน พร้อมทั้งฝากเอฟซีและผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ช่วยกันแชร์เรื่องราวดังกล่าวนี้ออกไปถึงผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดให้ดำเนินการอย่างจริงจัง
ขณะเดียวกันในคลิปไลฟ์สดนั้น บอสโน๊ตได้เรียกผู้บาดเจ็บมาเข้าเฟรมกล้องด้วย และสอบถามว่าถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจทำร้ายเพราะสาเหตุว่าหน้าตากวนตีนใช่หรือไม่ ซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับปนหัวเราะว่าใช่ครับ เค้าหาว่าผมหน้าตากวนตีน จึงตบหัวไปสองครั้งโดยครั้งที่สองเลือดกำเดาไหล ซึ่งครั้งแรกจะตบทางปกติหลังจากตบเสร็จก็ตบเสยขึ้นเป็นครั้งที่สอง จนเลือดกำเดาไหลออกมา โดยแสดงท่าทางให้ดูด้วย ทำให้พฤติกรรมดังกล่าวกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์และในพื้นที่อย่างกว้างขวาง ถึงความไม่เหมาะสมกับพฤติกรรมดังกล่าว และตั้งคำถามว่าเป็นตำรวจแล้วทำแบบนี้ได้ด้วยหรือ
ขณะที่ พ.ต.อ.ภาคภูมิ เดชะเรืองศิลป์ ผู้กำกับการ สภ.บ้านเป็ด เปิดเผยว่าเมื่อวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคมที่ผ่านมา ผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.บ้านเป็ดแล้ว พนักงานสอบสวนได้รับคำร้องทุกข์และสอบปากคำเบื้องต้นไว้ ผู้เสียหายยังไม่สามารถระบุได้ว่า ตำรวจที่ทำร้ายเป็นใครหรือสังกัดหน่วยงานใด ทราบเพียงว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ พนักงานสอบสวนจึงส่งตัวผู้เสียหายไปตรวจพิสูจน์บาดแผลที่โรงพยาบาล และเมื่อผู้เสียหายมีความพร้อม จะนัดเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมอย่างละเอียดอีกครั้ง
ส่วนการดำเนินการทางวินัย วันนี้ได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง มีพ.ต.ท.ชนธรรม นิลทมร รองผู้กำกับการสืบสวน สภ.บ้านเป็ด เป็นประธานคณะกรรมการ กำหนดระยะเวลาสรุปสำนวนการตรวจสอบไม่เกิน 15 วัน ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ตำรวจหลายนายที่ปฏิบัติหน้าที่ในคืนเกิดเหตุได้ถูกเรียกมาพูดคุย พร้อมให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สายตรวจเป็นการชั่วคราว มอบหมายให้ช่วยงานด้านอื่นภายในโรงพักไปก่อน จนกว่าการตรวจสอบจะแล้วเสร็จ
จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ผู้เสียหายเป็นหนึ่งในกลุ่มที่อยู่บริเวณจุดเกิดเหตุมาระยะหนึ่งแล้ว แต่ยังไม่ทราบว่าอยู่มานานเพียงใด รวมถึงยังต้องตรวจสอบให้ชัดเจนว่า กลุ่มดังกล่าวมีการส่งเสียงดังหรือไม่ เนื่องจากในคืนเกิดเหตุมีชาวบ้านบริเวณรอบบึงหนองโคตรโทรศัพท์แจ้งตำรวจว่า มีกลุ่มวัยรุ่นรวมตัวดื่มสุราอยู่รอบบึง เจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบทุกกลุ่มที่อยู่บริเวณดังกล่าว