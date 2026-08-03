สาวอุดรฯ ร้องพบข้อมูลรักษาปริศนาใน “หมอพร้อม” คัดกรองเนื้องอก 4 ครั้ง ทั้งที่ไม่เคยตรวจ หวั่นกระทบสิทธิ์ประกัน จ่อร้อง รพ.ตรวจสอบ

อุดรธานี - หญิงสาวชาวอุดรธานีร้องสื่อหลังตรวจสอบประวัติสุขภาพผ่านแอปฯ “หมอพร้อม” พบข้อมูลเคย ตรวจคัดกรองพิเศษสำหรับเนื้องอก รวม 4 ครั้ง ทั้งที่ไม่เคยเข้ารับการตรวจหรือใช้บริการดังกล่าว พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปบันทึกในระบบโดยมิชอบ หวั่นส่งผลกระทบต่อการทำประกันสุขภาพและประกันชีวิตในอนาคต ขณะที่หลังแจ้งตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวถูกลบออกจากระบบ เตรียมเข้ายื่นหนังสือขอคำชี้แจงจากโรงพยาบาลกุมภวาปี
ผู้เสียหาย ซึ่งขอใช้นามสมมติว่า “คุณจอย” เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวผู้จัดการออนไลน์ว่า ได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” เพื่อตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลย้อนหลัง แต่กลับพบข้อมูลระบุว่าเคยเข้ารับบริการ “ตรวจคัดกรองพิเศษสำหรับเนื้องอก” ในระบบเวชปฏิบัติชุมชน จำนวน 4 ครั้ง ตั้งแต่ปี 2564 และมีรายการในช่วงเดือนมกราคม ทั้งที่ตนไม่เคยเข้ารับการตรวจดังกล่าวแต่อย่างใด
คุณจอยเล่าว่า ได้ย้ายไปอาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่ปี 2557 และแทบไม่ได้ใช้สิทธิรักษาพยาบาลในจังหวัดอุดรธานี โดยการไปโรงพยาบาลครั้งล่าสุดเป็นเพียงการพาคุณแม่ไปพบแพทย์เท่านั้น จึงไม่ทราบว่าข้อมูลดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างไร
“งงมากว่าเอาข้อมูลเรามาจากไหน เพราะย้ายไปกรุงเทพฯ ตั้งแต่ปี 57 ไม่เคยใช้สิทธิรักษาพยาบาลหรือตรวจเนื้องอกเลย แต่ในระบบกลับระบุว่าไปตรวจถึง 4 ครั้ง” คุณจอยกล่าว
ผู้เสียหายตั้งข้อสังเกตว่า การปรากฏข้อมูลซ้ำหลายครั้งไม่น่าใช่ความผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูลเพียงครั้งเดียว แต่เป็นไปได้หรือไม่ว่าจะมีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปบันทึกในระบบเพื่อใช้ประกอบผลการดำเนินงานหรือตัวชี้วัด (KPI) ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมแสดงความกังวลว่า หากข้อมูลดังกล่าวยังปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสุขภาพ อาจส่งผลต่อการพิจารณารับประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพในอนาคต แม้ตนจะไม่เคยเข้ารับการตรวจจริงก็ตาม
นอกจากนี้ คุณจอยยังเปิดเผยว่า น้องชายก็เจอลักษณะเดียวกัน พอน้องแจ้งข้อมูลผิดปกติผ่านช่องทางที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าประวัติการเข้ารับบริการได้ถูกลบออกจากระบบหมอพร้อมกับของน้องจนไม่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้
อย่างไรก็ตาม แม้ข้อมูลจะถูกลบออกแล้ว แต่ผู้เสียหายเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความถูกต้องของฐานข้อมูลสุขภาพและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงเตรียมนำหลักฐานเข้ายื่นต่อโรงพยาบาลกุมภวาปี เพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและชี้แจงสาเหตุของการปรากฏข้อมูลดังกล่าว รวมถึงแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันอีก