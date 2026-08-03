เชียงใหม่ซักซ้อมขั้นสุดท้ายพร้อมรับผู้เชี่ยวชาญ ICOMOS ตรวจประเมิน8แหล่งวัฒนธรรมขึ้นทะเบียนมรดกโลก

เชียงใหม่-ประธานคณะทำงานเร่งรัดการขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลก นำทุกภาคส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ซักซ้อมความพร้อมเตรียมรับผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ หรือ ICOMOS ที่ลงพื้นที่ประเมินแหล่งมรดกวัฒนธรรม 8 แห่ง ของจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 4-8 ส.ค.69
วันนี้(3ส.ค.69)ที่ห้องประชุมเรือนริมน้ำ สวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายบวรเวท รุ่งรุจี ประธานคณะทำงานเร่งรัดการขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลก พร้อมด้วยนายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทบทวนข้อมูลและซักซ้อมเตรียมความพร้อมขั้นสุดท้าย เพื่อรองรับการตรวจประเมินทางเทคนิคสำหรับการเสนอชื่อเป็นเมืองมรดกโลก ให้แก่ นายชาริฟ ชัมส์ อิมมอน ผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ หรือ ICOMOSมีกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจประเมินทางเทคนิคในระหว่างวันที่ 4-8 ส.ค.69
ทั้งนี้การตรวจประเมินครอบคลุมแหล่งมรดกวัฒนธรรมสำคัญ 8 แห่ง ได้แก่ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง วัดอุโมงค์ สวนพุทธธรรม วัดสวนดอก พระอารามหลวง วัดเชียงมั่น วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร และแนวคูเมืองกับกำแพงเมืองเชียงใหม่ ซึ่งชูจุดเด่นของภูมิทัศน์วัฒนธรรม ที่ยังคงเป็นเมืองประวัติศาสตร์ซึ่งผู้คนดำรงวิถีชีวิตอยู่จริง การรวมพลังซักซ้อมของทุกภาคส่วนในครั้งนี้ถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการบูรณาการความร่วมมือ เพื่อให้การนำเสนอข้อมูลต่อผู้เชี่ยวชาญระดับสากลเป็นไปอย่างถูกต้อง สมบูรณ์ และสะท้อนความพร้อมสูงสุดของนครหลวงแห่งล้านนาในการเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมอย่างแท้จริง