ภาคปชช.สวมหน้ากาก “มินอ่องหล่าย-อนุทิน”โยนขวดน้ำปนเปื้อนหน้ากงสุลฯ เรียกร้องเมียนมาหยุดทำลายสวล.

เชียงใหม่ - มาตามนัด..ภาคประชาชนสวมหน้ากาก “มินอ่องหล่าย-อนุทิน” โยนขวดน้ำปนเปื้อนมลพิษข้ามพรมแดน จัดขบวนก่อนรวมตัวหน้าสถานกงสุลเมียนมา ยื่นแถลงการณ์ถึง ปธน.เมียนมา เรียกร้องเข้มงวดเหมืองแร่หล่อยมลพิษ-หยุดทำลายสิ่งแวดล้อม
วันนี้ (3 ส.ค.) ที่สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเก็บภาพการจัดกิจกรรม ‘ร่วมแสดงเจตนารมณ์ปกป้องแม่น้ำกก สาย รวก โขง สาละวิน และกระบุรี’ ซึ่งจัดขึ้นบริเวณหน้าสถานกงสุลฯ
บรรยากาศการจัดกิจกรรม มีกลุ่มนักกิจกรรมรวมตัวกันที่วัดสันติธรรม ก่อนเคลื่อนขบวนมายังหน้าสถานกงสุลฯ นอกจากนั้นยังมีการจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ การส่งมอบน้ำที่ระบุว่าเป็นน้ำปนเปื้อนจากลุ่มน้ำที่ได้รับผลกระทบ
โดยมีตัวแทนสวมหน้ากากของผู้นำสองประเทศ มินอ่องหล่าย ผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีไทย ยื่นขวดน้ำปนเปื้อนให้กันไปมาแสดงออกถึงการโยนปัญหาให้กัน จนตกสู่พื้น
อีกทั้งได้อ่านแถลงการณ์ถึง พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมา เพื่อเรียกร้องให้ยุติการทำลายสิ่งแวดล้อม และแสดงความรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนและระบบนิเวศของลุ่มน้ำข้ามพรมแดน
การรวมตัวครั้งนี้มีเครือข่ายภาคประชาชนและภาคประชาสังคมเข้าร่วม เพื่อแสดงถึงข้อกังวลต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับแม่น้ำกก แม่น้ำสาย แม่น้ำรวก แม่น้ำโขง แม่น้ำสาละวิน และแม่น้ำกระบุรี ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรสำคัญของชุมชนทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน.
ต่อมาทาง พ.ต.อ.เสวก ชูศิริ ผกก.สภ.ช้างเผือก จ.เชียงใหม่ มารับหนังสือแทน